皇家禮炮推出7代「馬球系列」 限量巴西綠瓶熱情亮相

1953年為紀念英國女王伊莉莎白二世登基而誕生的「威士忌之王」皇家禮炮（Royal Salute），自2017年起將馬球運動融入威士忌藝術，推出馬球系列限量酒款，屢創全球威士忌迷話題。2025年春季，第七代新作——「皇家禮炮21年馬球系列巴西里約限定版」正式登場，將目光聚焦在色彩繽紛、熱情洋溢的「非凡之都」——里約熱內盧，以盛夏水果、椰香奶韻與鮮明香草為基調，完整呈現巴西里約的熱情節奏與森巴律動。

新酒款瓶身採用鮮明活潑的「巴西綠」，設計靈感來自巴西國旗與自然綠意。外盒描繪著伊帕內瑪海灘的愜意風景、滑翔傘飛翔於壯闊山海、以及沙灘上的馬球競賽，在細節中盡顯巴西的陽光文化與自在生活態度。內盒則以夕陽餘暉為背景，呈現里約黃昏的浪漫氛圍。無論是夜晚於屋頂酒吧欣賞Bossa Nova現場演奏，還是在微醺中回味威士忌的果香椰韻，都讓人沉浸在里約式的迷人氣息中。

皇家禮炮首席調酒師Sandy Hyslop，特別選用來自Braeval與Glen Keith兩座酒廠的初次填裝美國橡木桶熟成酒液，展現令人驚豔的創新用桶藝術。Braeval為蘇格蘭最高海拔的酒廠，其酒液帶有盛夏般的清新花香與熱帶水果香氣；Glen Keith則注入柑橘果香與甜潤層次，兩者交織出陽光般的和諧風貌。橡木桶更經過特殊烘烤與深度炙燒處理，打造出具備鱷魚皮龜裂紋理的桶壁，使威士忌酒液添上細緻香草、奶油椰子與焦糖甜感，為這座活力城市打造一款「專屬於里約」的威士忌代表作。

Sandy Hyslop表示：「這款酒的甜美奶香與椰子風味，彷彿隨著Bossa Nova旋律，在巴西夜色中緩緩起舞，酒液層次如同這座城市的風貌，迷人而難以捉摸。」在品飲體驗上，這款威士忌甫入口即釋放出炙烤鳳梨與酸甜青檸糖果的熱帶果香，隨後轉為香草奶油與糖漬核桃的溫潤甜感，並帶有淡淡的炙烤橡木氣息。中段可感受到熟成哈密瓜與青蘋果交織出明亮果韻，椰子與太妃糖、白巧克力則構築出飽滿甜感與層次變化，尾韻則由肉桂與小荳蔻點綴，滑順且持久，令人回味無窮。

即日起，凡至全台指定菸酒專賣店選購皇家禮炮21年馬球系列第七代「巴西里約限定版」，單筆購買滿額還可獲得限量贈品，包括刻有巴西主題圖騰的皇家禮炮馬球威杯，與象徵勝利榮耀的金獅公杯。購買2瓶可獲威杯1只，購買4瓶贈威杯2只；若單筆購買達6瓶，更可一次收藏威杯2只與金獅公杯1只，數量有限，送完為止。