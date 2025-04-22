300年銀杏木碗、招牌滷香菇！正寬法師客座飛花落院

曾榮獲「亞洲50最佳餐廳」、「Netflix《主廚的餐桌》」等多項肯定的寺剎料理大師「正寬法師」，在4月20日於台中飛花落院舉辦僅有一日的蔬食美學餐會，透過尊重自然、順應四時的料理精神，讓賓客感受當令蔬食的純粹與美好。

韓國白羊寺天真庵主正寬法師，雖沒有正式學過廚藝，但是以獨到的料理哲學，征服全球料理界。其料理專注於食材本身，強調尊重自然、順應四時；正寬法師也親自耕作、製作醬料與漬物，透過「色、受、想、行、識」五蘊，將禪意注入每一道料理。過去正寬法師曾獲得亞洲50最佳餐廳標誌人物獎，也曾登上Netflix紀錄片《主廚的餐桌》，甚至被《紐約時報》譽為「世界上最精緻的食物」的創作者，許多米其林星級主廚也都親赴白羊寺，只為能夠品嚐正寬法師的創作料理。

位於台中新社的飛花落院，此次邀請正寬法師來台，運用台灣當令蔬果與韓國特色食材，展開一場「蔬食美學餐會」。在飛花落院創辦人魏幸怡的陪同下，正寬法師也走訪新社枇杷園、百菇莊和台中建國市場，親自挑選、品嚐、確認食材的風味，只為將最自然純粹的美味，呈現在餐桌上。前菜由清新微酸的「五味子／覆盆子／五年發酵茶」揭開序幕，並由「毛豆／荸薺／芥藍泡菜」與「黑芝麻粥」帶來充滿大地氣息的自然芬香。

套餐中，正寬法師也為台灣賓客呈現招牌料理「滷香菇」。正寬法師在17歲時不告而別並拜入佛門，出家多年之後終於與父親再次相見，並為父親獻上「滷香菇」。相隔一週，父親即離開人世。此次設計的「滷香菇／山藥佐黑芝麻／左手香／桑葚／蓮子」，包括香菇與桑葚均是法師在餐會前親自於農場採摘，並且在上菜前逐盤為料理注入祝福與祈願。香菇經醬油、麥芽糖、紫蘇油調味，鮮美多汁。透過此道料理，不僅可享受正寬法師的料理哲學與手藝，亦可感受法師對父親的感念之情。

除此之外，套餐中也吃得到飛花落院的招牌蔬食料理。「銀芡白和」使用多種食材提煉的銀芡醬汁，搭配上口感軟嫩的酥炸豆腐，整體輕盈舒適。「花見隼人瓜」則選用羊肚菌、百合根與佛手瓜相互搭配，宛若在碗中綻放的花朵。另外還有匯聚春季牛蒡、杏鮑菇、蓮藕、筍子，以日式佃煮手法呈現的「波串山椒煮」，展現春季食材的生命力。

另道由正寬法師帶來的經典寺剎飲食「缽盂供養」，包括有風味淡雅的蓮子皇帝豆米飯，配上玲琅滿目的鉢菜，包括法師親自醃製兩年的辛奇；質地似鹹甜蜜餞的柿子乾，還有枇杷、山野菜、秋葵拌韓國大醬，以及台灣春季特有的瓢瓜與紅莧菜；飽滿的餃子，內餡包裹著牛肝菌菜、香菜和彩椒。還有鋪上豆腐的蒸櫛瓜，以及橡實凍佐山椒和海藻。清澈如茶的湯品，則是用台灣老菜圃與蔬菜同煮而成。隨餐使用的木碗，是以300年銀杏樹刨製而成，連同餐具，皆由法師團隊親自從韓國攜帶來台。品嚐前，由法師與魏幸怡引領來賓誦念五觀偈，開啟身心靈共饗的修習之旅。