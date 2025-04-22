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晶華Ｘ韓國草莓蛋糕霸主！新品「莓果爆漿巴斯克」快閃

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
KITCHEN205莓果爆漿巴斯克蛋糕。圖/晶華酒店提供
KITCHEN205莓果爆漿巴斯克蛋糕。圖/晶華酒店提供

年初快閃台北晶華、造成轟動的韓國裸感草莓蛋糕始祖「KITCHEN205」甜蜜回歸。帥氣的歐爸主廚帶來首爾店內的全新品項—莓果爆漿巴斯克和進化版的草莓園蛋糕，即日起至5月31日於「晶華美食到你家」線上平台及台北晶華酒店一樓的Regent Gift Shop外賣櫃開放訂購、4月29日至5月11日同步於台南晶英酒店開賣。

此次登台的兩款蛋糕，大小皆為6吋、售價1,980元。因快閃期間正值母親節，5月2至4日、5月9至11日兩個周末，台北晶華酒店將限時推出單顆蛋糕搭配晶華獨家「東方美人香檳烏龍」的母親節限定組合，每組售價2,980元。

台北晶華酒店年初與首爾名店KITCHEN205攜手推出韓國人氣YT票選必吃草莓蛋糕，30天熱銷破萬顆，好評不斷，雙方決定在母親月再度合作，但因台灣草莓盛產期已過，而美國南加州草莓園的採果季才正要開始，經過多次試吃與討論，決定採用美國加州Petro品種的草莓作為此次蛋糕的主角，草莓個頭大、果肉紮實、色澤紅潤鮮豔。

此次推出的新品「莓果爆漿巴斯克」，選用奶油乳酪、新鮮白乳酪、馬斯卡彭起司烤製而成的起司蛋糕為基底，於蛋糕面的周圍擠上鮮奶油，之後在其自然凹陷的蛋糕中心填滿質地較稀、可以自然流動的莓果果醬，果醬以6比4的比例將草莓與覆盆莓混和後、手工煮製而成，滋味酸香清爽、恰好平衡起司蛋糕的甜膩，切下同時，果醬會像瀑布般流瀉而下淋滿蛋糕體，食趣十足。

「草莓園蛋糕」則是以經典的裸感草莓蛋糕為基礎，於上層點綴有如藍寶石般的香甜藍莓，蛋糕體、草莓、滑順甜美的鮮奶油，三者比例完美。

詳情及預訂可洽「晶華美食到你家」：https://shop.silkshotelgroup.com/RT，或電洽：02--2523-8000轉Regent Gift Shop。

KITCHEN205草莓園蛋糕。圖/晶華酒店提供
KITCHEN205草莓園蛋糕。圖/晶華酒店提供

晶英酒店 母親節 草莓

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