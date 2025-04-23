台灣首場以「角色扮演」為主軸的大型交流活動acosta！原裝抵台 活動預售票熱賣中

日本最具代表性的Cosplay活動品牌「acosta!」將於2025年5月底帶隊整裝跨出日本國門，海外首站就選擇台灣。初登場選址位於台北市心臟地帶的松山文創園區，一次舉辦為期三日的沉浸式Cosplay盛典，活動展期：2025年5月30日 ~ 6月1日。活動門票即日起於udn售票網及Klook正式開賣，全台將迎來台灣Cosplay圈史上最盛大的一場玩家主場祭典。

自2013年起由Hacosta株式會社策劃推出的「acosta!」，至今於日本境內已累計超過150萬人次參與，被譽為日本最盛大、最具玩家自主風格的Cosplay實地活動。本次海外首站選擇台灣台北，除了看上台北松山文創園區的場域特色與文化氛圍，更是向台灣Cosplay圈豐沛的創作能量與熱情致敬。

邀請超過50位日本人氣Coser及知名攝影師來台交流

本次活動特別邀請超過50位來自日本的高人氣coser與官方攝影師來台，與台灣玩家進行深度交流。包含擁有百萬粉絲的Coser、知名創作者，更有多位日本acosta!指定官方攝影師現場參與，共同打造最頂尖的Cosplay視覺與角色魅力交流展演。這不僅是一次攝影創作的合作機會，更是亞洲Cos圈跨國對話的珍貴時刻。台日雙方將透過活動現場、市集互動、舞台演出等多元形式，共築角色文化的新篇章。

活動邀請超過50為日本人氣Coser前來共襄盛舉。 圖／有你共創提供

本次acosta！@台灣 由日本HACOSTA攜手台灣有你共創費時一年多方溝通，以「全方位Cosplay娛樂平台」為主軸在台規劃六大交流主題活動，引進歷年acosta！成功單元元素，打造前所未有的全方位沉浸式體驗場域：

●角色舞台區（CDEF）：公開募集角色舞台演出，體現台日交流，讓每位玩家在聚光燈下發光。

●Cosplay大遊行：從展館延伸至戶外，角色齊步遊行於松菸大道上，打造現實中的異世界巡禮。

●專業攝影棚與自由打光區：不只是打卡美拍，更是強調日本攝影文化禮儀，重現日本攝影禮節上的互動質感。

●acosta!マルシェ市集：開放同人創作、角色周邊、手作作品交流，全面釋放創作魂。

●攝影師交流區：首度於活動中設立交流空間，讓攝影與Cos圈有更深度的技術與情感連結。

●Meet & Greet粉絲互動區：邀請日籍人氣Coser抵台與粉絲互動，創造零距離的角色體驗。

主辦單位安排許多活動，打造全方位cosplay娛樂平台。 圖／有你共創提供

Cosplay大賽，大獎東京來回機票 + acosta!池袋雙人票！

除此之外，最受矚目的【acosta! Cosplay大賽】也將於活動期間舉行，獲勝者將獲得「台北－東京來回機票」與「acosta!@池袋太陽城雙人活動入場票」，鼓勵台灣優秀的Cosplay玩家直接赴日與日本Cosplay玩家進行交流。

acosta!選擇台灣，次文化的時代來了

acosta! 台灣活動團隊表示：「Cosplay是一種文化，更是一種生活方式。我們希望打造的不僅是一場活動，而是屬於玩家的『第二人生場域』 - 在這裡，每一位角色都有故事、每一次出場都值得掌聲。」

台灣首次迎來以Cosplay玩家為核心的大型專場活動， acosta! 不只是一場活動，它代表一個平台、一段旅程，更是一種文化理想的實踐。

歡迎喜愛Cosplay的民眾一起來同樂。 圖／有你共創提供

●「acosta!＠台北」活動資訊

活動日期：2025年5月30日（五）～6月1日（日） 10時～18時

活動場地：松山文創園區（台北市信義區復南路133號）

主辦單位：有你共創數位股份有限公司、HACOSTA株式会社

※活動的門票將於 4 月 21 日星期一開始發售。