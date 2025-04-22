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華泰名品城展開最大改裝 預告第二季獨家Outlet店進駐

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
GLORIA OUTLETS華泰名品城推出春季裝置，同時預告開業以來最大規模改裝計畫。圖／華泰名品城提供
GLORIA OUTLETS華泰名品城推出春季裝置，同時預告開業以來最大規模改裝計畫。圖／華泰名品城提供

GLORIA OUTLETS華泰名品城推出「春日尋遊・New BloomNew Finds」檔期，同時結合繽紛花草、鏡球、花卉躺椅、多巴胺巨型花藝佈景在一期展開全新藝術裝置，展現春天意象，同時也預告開業以來最大規模改裝計畫。SKM Park Outlets高雄草衙也從4月底開始，陸續有多家品牌完成改裝新開幕，讓購物空間持續進化。

GLORIA OUTLETS華泰名品城推出春季裝置，並預告第二季將有獨家outlet品牌進駐。圖／華泰名品城提供
GLORIA OUTLETS華泰名品城推出春季裝置，並預告第二季將有獨家outlet品牌進駐。圖／華泰名品城提供

華泰名品城也將透過透過優化園區零售、餐飲品牌陣容，迎接即將邁入的10周年。華泰名品城總經理劉亭君表示，「我們正在進行開業以來最大規模的園區改裝計畫。以親子休憩區翻新為起點，陸續進行一期美食街與三期零售品牌優化，目前園區的改裝計畫，將以今年暑假為完工目標，為消費者帶來更新穎的Outlet購物、逛遊體驗。」

華泰名品城零售品牌再添生力軍，預計第二季將有「Marc Jacobs」、 來自新加坡的Charles & Keith姐妹牌「PEDRO」都將獨家進駐，以及紐約男裝設計師品牌「John Varvatos」也在這開設亞太區首家Outlet店。

另外，日系品牌選擇也更豐富，除了「United Arrows」擴店；4月底前「and ST」也將在三期開幕，匯聚ADASTRIA集團旗下的GLOBAL WORK、niko and ...、LOWRYS FARM、JEANASIS、Heather、studio CLIP、HARE、repipi armario等眾多日系品牌，以及FOREVER 21商品都能在這間店內找到。暑假前月月都有新店登場。

二期廣場與周邊大道也匯集了10攤美食小木屋，形成「美味快餐聚落」，接著還能到一旁的「巨無霸甜點親子休憩區」打卡各種繽紛造型甜點、充分放電。

GLORIA OUTLETS華泰名品城在一期推出春季裝置。圖／華泰名品城提供
GLORIA OUTLETS華泰名品城在一期推出春季裝置。圖／華泰名品城提供
Tory Burch Ella Bio小號托特包原價13,900元，特價8,340元。圖／華泰名品城提供
Tory Burch Ella Bio小號托特包原價13,900元，特價8,340元。圖／華泰名品城提供
Le Creuset愛心鍋（雪花白、蜂蜜黃），原價13,000元，特價4,999元。圖／華泰名品城提供
Le Creuset愛心鍋（雪花白、蜂蜜黃），原價13,000元，特價4,999元。圖／華泰名品城提供

SKM Park Outlets高雄草衙從4月底開始，陸續將有多家品牌完成改裝開幕，包括ASICS最新OUTLET概念店4月26日reopen，4月26日至5月11日5折以上商品任選3件再享9折優惠，單筆消費滿3,000元，還可獲贈獨家贈品運動腰包一個；New Balance 5月1日reopen，提供更舒適的空間，商品增加20%至25%；ABC-MART 5月29日reopen增設好物專區，5月29日至6月15日推出消費滿2件達3,000元立即現折300元。

另外暑假提前暖身，鈴鹿賽道樂園6月1日前推出夏日優惠，樂園單人全日暢遊只要666元，還加贈SNOWIN滑雪學校體驗課程優惠券。Birel N35單人卡丁車三場1,500元，平日14點前再享超優惠早鳥價399元。今年夏天還特別針對中南部民眾推出「中南鈴鹿鬥陣玩」優惠，台中以南民眾，全日暢遊只需要399元，不分平假日，17點前購票就可憑相關證件享優惠。

SKM Park Outlets高雄草衙從4月底開始，陸續將有多家品牌完成改裝開幕。圖／SKM Park Outlets提供
SKM Park Outlets高雄草衙從4月底開始，陸續將有多家品牌完成改裝開幕。圖／SKM Park Outlets提供
鈴鹿賽道樂園即起至6月1日前推出「狂歡樂一夏」，樂園單人全日暢遊只要666元，還加贈SNOWIN滑雪學校體驗課程優惠券。圖／SKM Park Outlets提供
鈴鹿賽道樂園即起至6月1日前推出「狂歡樂一夏」，樂園單人全日暢遊只要666元，還加贈SNOWIN滑雪學校體驗課程優惠券。圖／SKM Park Outlets提供
SKM Park Outlets高雄草衙ASICS最新OUTLET概念店將於4月26日reopen。圖／SKM Park Outlets提供
SKM Park Outlets高雄草衙ASICS最新OUTLET概念店將於4月26日reopen。圖／SKM Park Outlets提供

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