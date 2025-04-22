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比精品包更難買！軒尼詩xLOEWE限量干邑 最貴逾64萬

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
軒尼詩百樂廷與LOEWE合作之限量臻品以兩種規格、三款獨特色彩呈現。圖／酩悅軒尼詩提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
軒尼詩百樂廷與LOEWE合作之限量臻品以兩種規格、三款獨特色彩呈現。圖／酩悅軒尼詩提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

全球頂級干邑品牌軒尼詩（Hennessy）跨界攜手精品時尚品牌LOEWE，共同推出限量聯名干邑「軒尼詩百樂廷（Paradis）xLOEWE」系列，首度以極具設計感的皮革「巢」形外殼，呈現頂級干邑之美。此系列有3公升與700毫升兩款，僅在全球少數國家販售；其中3公升版本全台灣僅限量4瓶，每瓶在台建議售價逾64萬元。

「軒尼詩百樂廷xLOEWE」系列的皮革「巢」形外殼，由LOEWE西班牙工坊的工匠悉心製作，歷時33小時、純手工編織850個精緻繩結而成，不僅完美保護酒瓶，更巧妙呼應軒尼詩傳統使用栗木圓環封存保護珍釀的做法，並展現出LOEWE皮革產品的經典色彩與卓越工藝。

這次的限量酒款以兩種規格、三款獨特色彩呈現，僅於軒尼詩私人客戶通路限量發售。首款推出的3公升百樂廷干邑白蘭地，採栗木棕（Amber）皮革，含兩件軒尼詩百樂廷專用水晶杯、專屬取酒器及底座，全台灣僅限量4瓶，建議售價新台幣64萬7,300元。

700毫升版的軒尼詩百樂廷，以三款皮革色彩象徵著栗子不同生命週期的變化與層次，分別為草霧綠（Anise）、栗木棕（Amber）與靜謐褐（Chestnut），全台灣僅限量8瓶，建議售價新台幣9萬3,600元。

作為軒尼詩家族最具代表性的經典之作，百樂廷干邑以近百種珍稀「生命之水」調和而成，由第六代調和總藝師莫里斯・費爾沃（Maurice Fillioux）調製，他曾將這款干邑比喻為交響樂隊般層次分明且和諧豐富。軒尼詩總裁Laurent Boillot表示：「這次與LOEWE的合作體現了我們對每一滴干邑投入的工藝精神，也展現雙方在藝術與創新理念上的契合。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

草霧綠（Anise）皮革「巢」形裝飾，設計靈感取自栗子不同生命週期的變化。圖／酩悅軒尼詩提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
草霧綠（Anise）皮革「巢」形裝飾，設計靈感取自栗子不同生命週期的變化。圖／酩悅軒尼詩提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「巢」形皮革外殼，不僅完美保護酒瓶，更巧妙呼應軒尼詩傳統使用栗木圓環封存保護珍釀的做法，並展現LOEWE皮革產品的經典色彩與卓越工藝。圖／酩悅軒尼詩提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「巢」形皮革外殼，不僅完美保護酒瓶，更巧妙呼應軒尼詩傳統使用栗木圓環封存保護珍釀的做法，並展現LOEWE皮革產品的經典色彩與卓越工藝。圖／酩悅軒尼詩提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
栗木棕（Amber）皮革「巢」形裝飾，同時有3公升與700毫升兩種版本。圖／酩悅軒尼詩提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
栗木棕（Amber）皮革「巢」形裝飾，同時有3公升與700毫升兩種版本。圖／酩悅軒尼詩提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

LOEWE 售價 軒尼詩

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