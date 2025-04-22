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De Beers濃彩藍鑽領銜20億鑽石登台 設計向大自然致敬

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
全場單價最高的Aura高級珠寶梨形切割藍鑽戒指，鉑金鑲嵌2.81克拉梨形切割濃彩藍鑽、鑽石，價格店洽。圖／De Beers提供
全場單價最高的Aura高級珠寶梨形切割藍鑽戒指，鉑金鑲嵌2.81克拉梨形切割濃彩藍鑽、鑽石，價格店洽。圖／De Beers提供

全球唯一始於鑽石之源的珠寶品牌De Beers，自即日起至至4月28日於台北101舉辦「Essence of Creation 高級珠寶展」（採邀請制），共有總價逾20億、70多件頂級珠寶傑作登台展出，也是品牌2025年度最新Essence of Nature高級珠寶系列第一篇章首度在台亮相。

De Beers始終致力於從大自然中汲取創作靈感，Essence of Nature系列第一篇章3個套組共包含13件作品，均以樹木為靈感，以未經雕琢的鑽石原石和拋光過的綠鑽、黃鑽及白鑽，由位於倫敦的De Beers創意工坊製作。線條抽象的Embrace套組，大膽採用橄欖綠、蘋果綠和森林綠等豐富綠色調和褐色鑽石原石，與下方垂墜的切面璀璨白鑽瑰麗交織，讓人聯想到陽光灑落樹葉的茂盛美態，鑽石原石為品牌根源，透過大量運用，點出與樹根滋養大樹茁壯成蔭的根基之意。

Interlace套組以蜿蜒流動的曲線比擬樹根的盤根交錯，黃色鑽石原石和拋光白鑽勾勒原始力量之美，多件珠寶採用不對稱的手法設計，例如手環就巧妙將主鑽黃鑽鑲嵌在偏右側的地方，營造出視覺流動感；耳掛為系列注入時髦氣息，耳環則以具象化的方式詮釋樹根，主鑽黃鑽可以耳釘方式單獨配戴。Foundation套組描繪蒼翠的樹冠，明亮璀璨的白鑽以延伸拉長的筆直線條，比喻樹木恢宏壯闊，黃綠主鑽的戒指更為可拆組的嵌套式設計，能隨場合與服裝自由搭配。

Natural Works of Art非凡美鑽系列，以精純簡約的經典設計彰顯單顆鑽石之美。本季登台展出的的作品匯聚了一系列色彩繽紛、令人難以置信的珍罕天然瑰寶，其中包含了高達6顆重量超過1克拉的珍稀粉紅鑽，以及單價逾2億元的一枚重達2.81克拉的濃彩藍鑽鑽戒，是不容錯過的博物館典藏級稀世珍品。

De Beers今年歡慶20周年的Talisman系列，則隨這這次高級珠寶展，率先於台北推出全新的全新的限量款Talisman Locket 18K黃金鑽石原石吊墜項鍊，以及Talisman Rough Lines高級珠寶系列新作。每一件都是獨一無二的Talisman Locket限量是品牌首度推出的盒式鍊墜，可個人化訂製刻字，別具意義。Talisman Rough Lines系列則回歸系列創作初心，以黃色鑽石原石的溫暖與璀璨的拋光白鑽交織成全新垂墜式耳環、項鍊與手鍊，向品牌根源——大自然致敬。

Aura Double Halo高級珠寶梨形切割粉紅鑽戒指，鉑金與18K玫瑰金鑲嵌2.13 克拉梨形切割濃彩帶紫色的粉紅鑽、鑽石，價格店洽。圖／De Beers提供
Aura Double Halo高級珠寶梨形切割粉紅鑽戒指，鉑金與18K玫瑰金鑲嵌2.13 克拉梨形切割濃彩帶紫色的粉紅鑽、鑽石，價格店洽。圖／De Beers提供
全新De Beers Talisman Locket 18K黃金鑽石原石圓牌吊墜項鍊，20週年限量款，訂價約104萬5,000元。圖／De Beers提供
全新De Beers Talisman Locket 18K黃金鑽石原石圓牌吊墜項鍊，20週年限量款，訂價約104萬5,000元。圖／De Beers提供
Essence of Nature高級珠寶系列Interlace鑽石手環，18K白金與18K黃金鑲嵌2.15克拉橢圓形切割濃彩黃鑽、黃鑽、鑽石，935萬元。圖／De Beers提供
Essence of Nature高級珠寶系列Interlace鑽石手環，18K白金與18K黃金鑲嵌2.15克拉橢圓形切割濃彩黃鑽、黃鑽、鑽石，935萬元。圖／De Beers提供
全新Talisman Rough Lines高級珠寶鑽石垂墜式耳環，18K黃金鑲嵌約14.68克拉拋光白鑽和黃色鑽石原石，255萬元。圖／De Beers提供
全新Talisman Rough Lines高級珠寶鑽石垂墜式耳環，18K黃金鑲嵌約14.68克拉拋光白鑽和黃色鑽石原石，255萬元。圖／De Beers提供
Essence of Nature高級珠寶系列Interlace鑽石可轉換式耳環，18K白金與18K黃金鑲嵌1.69克拉和1.76克拉橢圓形切割黃鑽、鑽石，665萬元。圖／De Beers提供
Essence of Nature高級珠寶系列Interlace鑽石可轉換式耳環，18K白金與18K黃金鑲嵌1.69克拉和1.76克拉橢圓形切割黃鑽、鑽石，665萬元。圖／De Beers提供
DB Classic高級珠寶雷迪恩式切割綠鑽戒指，鉑金鑲嵌0.83克拉雷迪恩式切割艷彩帶藍色的綠鑽、鑽石，價格店洽。圖／De Beers提供
DB Classic高級珠寶雷迪恩式切割綠鑽戒指，鉑金鑲嵌0.83克拉雷迪恩式切割艷彩帶藍色的綠鑽、鑽石，價格店洽。圖／De Beers提供
Essence of Nature高級珠寶系列Interlace鑽石項鍊，18K白金與18K黃金鑲嵌4.12克拉枕形切割黃鑽、黃鑽、鑽石，1,585萬元。圖／De Beers提供
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Aura 高級珠寶雷迪恩式切割橘鑽戒指，18K白金與18K黃金鑲嵌1.26克拉雷迪恩式切割艷彩橘鑽、鑽石，價格店洽。圖／De Beers提供
Aura 高級珠寶雷迪恩式切割橘鑽戒指，18K白金與18K黃金鑲嵌1.26克拉雷迪恩式切割艷彩橘鑽、鑽石，價格店洽。圖／De Beers提供
全新De Beers Talisman Rough Lines高級珠寶鑽石手鍊，18K黃金鑲嵌總重約8克拉的拋光鑽石和鑽石原石，153萬元。圖／De Beers提供
全新De Beers Talisman Rough Lines高級珠寶鑽石手鍊，18K黃金鑲嵌總重約8克拉的拋光鑽石和鑽石原石，153萬元。圖／De Beers提供
DB Classic高級珠寶梨形切割粉紅鑽戒指搭配梨形邊鑽，鉑金與18K玫瑰金鑲嵌2.05克拉梨形切割濃彩粉紅鑽、鑽石，價格店洽。圖／De Beers提供
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Essence of Nature高級珠寶系列Embrace鑽石手鍊，18K白金鑲嵌1.72克拉橢圓形切割白鑽、鑽石、黑玉，493萬元。圖／De Beers提供
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De Beers Talisman Wonder，價格店洽。圖／De Beers提供
De Beers Talisman Wonder，價格店洽。圖／De Beers提供
Toi et Moi 高級珠寶橢圓形切割粉紅鑽戒指，18K白金和18K玫瑰金鑲嵌1.51克拉橢圓形切割帶紫色的粉紅鑽與0.70克拉雷迪恩式切割白鑽、鑽石，價格店洽。圖／De Beers提供
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DB Classic高級珠寶枕形切割黃鑽戒指搭配梨形邊鑽，18K黃金與18K白金鑲嵌11.65克拉枕形切割濃彩黃鑽、鑽石，價格店洽。圖／De Beers提供
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Aura 高級珠寶橢圓形切割綠鑽戒指，鉑金鑲嵌1.42克拉橢圓形切割艷彩綠鑽、鑽石，價格店洽。圖／De Beers提供
Aura 高級珠寶橢圓形切割綠鑽戒指，鉑金鑲嵌1.42克拉橢圓形切割艷彩綠鑽、鑽石，價格店洽。圖／De Beers提供
Essence of Nature高級珠寶系列Foundation鑽石嵌套式戒指，18K白金鑲嵌2.15克拉枕形切割黃綠鑽、鑽石，可變化配戴方式，870萬元。圖／De Beers提供
Essence of Nature高級珠寶系列Foundation鑽石嵌套式戒指，18K白金鑲嵌2.15克拉枕形切割黃綠鑽、鑽石，可變化配戴方式，870萬元。圖／De Beers提供

品牌 珠寶 鑽石

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