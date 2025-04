De Beers濃彩藍鑽領銜20億鑽石登台 設計向大自然致敬

全球唯一始於鑽石之源的珠寶品牌De Beers,自即日起至至4月28日於台北101舉辦「Essence of Creation 高級珠寶展」(採邀請制),共有總價逾20億、70多件頂級珠寶傑作登台展出,也是品牌2025年度最新Essence of Nature高級珠寶系列第一篇章首度在台亮相。

De Beers始終致力於從大自然中汲取創作靈感,Essence of Nature系列第一篇章3個套組共包含13件作品,均以樹木為靈感,以未經雕琢的鑽石原石和拋光過的綠鑽、黃鑽及白鑽,由位於倫敦的De Beers創意工坊製作。線條抽象的Embrace套組,大膽採用橄欖綠、蘋果綠和森林綠等豐富綠色調和褐色鑽石原石,與下方垂墜的切面璀璨白鑽瑰麗交織,讓人聯想到陽光灑落樹葉的茂盛美態,鑽石原石為品牌根源,透過大量運用,點出與樹根滋養大樹茁壯成蔭的根基之意。

Interlace套組以蜿蜒流動的曲線比擬樹根的盤根交錯,黃色鑽石原石和拋光白鑽勾勒原始力量之美,多件珠寶採用不對稱的手法設計,例如手環就巧妙將主鑽黃鑽鑲嵌在偏右側的地方,營造出視覺流動感;耳掛為系列注入時髦氣息,耳環則以具象化的方式詮釋樹根,主鑽黃鑽可以耳釘方式單獨配戴。Foundation套組描繪蒼翠的樹冠,明亮璀璨的白鑽以延伸拉長的筆直線條,比喻樹木恢宏壯闊,黃綠主鑽的戒指更為可拆組的嵌套式設計,能隨場合與服裝自由搭配。

Natural Works of Art非凡美鑽系列,以精純簡約的經典設計彰顯單顆鑽石之美。本季登台展出的的作品匯聚了一系列色彩繽紛、令人難以置信的珍罕天然瑰寶,其中包含了高達6顆重量超過1克拉的珍稀粉紅鑽,以及單價逾2億元的一枚重達2.81克拉的濃彩藍鑽鑽戒,是不容錯過的博物館典藏級稀世珍品。