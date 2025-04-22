快訊

逆向撞康橋環島車隊！肇事冷氣工出院一度失聯 致歉曝彎腰撿東西釀禍

涉立委罷免連署書風波 黃呂錦茹無保請回…北檢不服今提抗告

飯糰店曾承諾「有賺能漲房租」…高雄女房東首現身 喊冤：我不是惡房東

聽新聞
0:00 / 0:00

宏碁響應地球日 推Swift AI筆電、環保螢幕展現永續力

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
宏碁新款Swift Go 14及Swift Go 16提供強大的處理效能和AI支援技術，建議售價42,900～51,900元。圖／宏碁提供
宏碁新款Swift Go 14及Swift Go 16提供強大的處理效能和AI支援技術，建議售價42,900～51,900元。圖／宏碁提供

宏碁宣布推出全新Swift系列AI輕薄筆電與SA3_G0系列環保螢幕，結合先進AI效能與永續設計，為行動工作與綠色生活提供全新解方。

Swift Go 14與Go 16搭載Intel Core Ultra 200H處理器，Swift Go 14 AI與Go 16 AI則配備AMD Ryzen AI 300處理器，支援強大AI運算。全系列具備宏碁自家AI技術，包含支援背景模糊、自動取景、視線校正的PurifiedView 2.0增強視訊會議功能、PurifiedVoice 2.0 AI降噪、Acer Sensing使用者感測技術，以及一鍵開啟設備管理工具AcerSense等。

Swift系列筆電延續宏碁永續理念，採用PCR回收塑料、100%可回收包裝，並榮獲EPEAT Gold最高標準環保認證。服務面則提供全台最多23個服務據點、58分鐘快速維修、原廠直營客服諮詢最快速，以及2年完全保固、30日內亮點更換、與國際旅約保固。

同步登場的Acer SA3_G0系列全新護眼無邊框螢幕，打造極簡風格，採0.72cm超薄無邊框設計，搭載護眼不閃屏技術、防眩光功能及低藍光模式，並具備120Hz刷新率、1ms VRB反應時間與99% sRGB廣色域，提供舒適且環保的視覺體驗。新款23.8吋SA243Y G0與27吋SA273G0建議售價分別為3,688元與4,688元，支援HDMI/VGA連接埠、內建雙喇叭與VESA壁掛，提供最佳觀看體驗。全系列產品於宏碁官方商城與各大通路陸續上市。

Acer SA3_G0環保螢幕，建議售價3,688元。圖／宏碁提供
Acer SA3_G0環保螢幕，建議售價3,688元。圖／宏碁提供

使用者 宏碁 永續 筆電

延伸閱讀

晶睿通訊攜手好食好事基金會 與6品牌共築永續生活圈

地球日論壇 學者專家籲保護地球「潔淨能源是關鍵」

地球日減碳行動夯 永豐銀搶占綠電信託龍頭

經典小車變身越野咖 荷蘭限定Suzuki Swift AllGrip FX上市

相關新聞

宏碁響應地球日 推Swift AI筆電、環保螢幕展現永續力

宏碁宣布推出全新Swift系列AI輕薄筆電與SA3_G0系列環保螢幕，結合先進AI效能與永續設計，為行動工作與綠色生活提...

7-ELEVEN啟動報稅季超值月！推日用品買1送1、點數回饋

5月報稅季逼近，7-ELEVEN針對民生日用品、常備食品飲料及自煮冷凍食材，全面展開「精省補貨」限時優惠；「OPENPO...

母親節大檔受貿易戰衝擊？ 黃晴雯：大眾不安感逐漸緩和

今年3月下旬開始百貨買氣市況遇上氣候亂流，加上4月川普拋出關稅政策，台股大跌直接衝擊消費信心，面對百貨上半年最重要一役的...

摩洛哥傳奇Bacha Coffee插旗巴黎！ 打造精品咖啡新地標

超奢華風格的摩洛哥傳奇「Bacha Coffee夿萐咖啡」，全球精品咖啡版圖再擴大，斥資2,000萬歐元於巴黎香榭麗舍大...

麥卡倫結盟雪莉酒界羅曼尼康帝 完成雪莉桶供應鏈霸業

全球頂級單一麥芽威士忌品牌麥卡倫（The Macallan），持續深化對雪莉桶工藝的極致追求，不僅首創從橡木林場到潤桶全...

HAPPY GO響應世界地球日 永續行動抽阿里山福森號之旅

響應4月22日世界地球日，HAPPY GO結合ESG與數位理念打造永續潮流新趨勢，於App首度推出「永續專區」，號召民眾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。