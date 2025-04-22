宏碁響應地球日 推Swift AI筆電、環保螢幕展現永續力

宏碁宣布推出全新Swift系列AI輕薄筆電與SA3_G0系列環保螢幕，結合先進AI效能與永續設計，為行動工作與綠色生活提供全新解方。

Swift Go 14與Go 16搭載Intel Core Ultra 200H處理器，Swift Go 14 AI與Go 16 AI則配備AMD Ryzen AI 300處理器，支援強大AI運算。全系列具備宏碁自家AI技術，包含支援背景模糊、自動取景、視線校正的PurifiedView 2.0增強視訊會議功能、PurifiedVoice 2.0 AI降噪、Acer Sensing使用者感測技術，以及一鍵開啟設備管理工具AcerSense等。

Swift系列筆電延續宏碁永續理念，採用PCR回收塑料、100%可回收包裝，並榮獲EPEAT Gold最高標準環保認證。服務面則提供全台最多23個服務據點、58分鐘快速維修、原廠直營客服諮詢最快速，以及2年完全保固、30日內亮點更換、與國際旅約保固。