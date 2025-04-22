聽新聞
0:00 / 0:00
宏碁響應地球日 推Swift AI筆電、環保螢幕展現永續力
宏碁宣布推出全新Swift系列AI輕薄筆電與SA3_G0系列環保螢幕，結合先進AI效能與永續設計，為行動工作與綠色生活提供全新解方。
Swift Go 14與Go 16搭載Intel Core Ultra 200H處理器，Swift Go 14 AI與Go 16 AI則配備AMD Ryzen AI 300處理器，支援強大AI運算。全系列具備宏碁自家AI技術，包含支援背景模糊、自動取景、視線校正的PurifiedView 2.0增強視訊會議功能、PurifiedVoice 2.0 AI降噪、Acer Sensing使用者感測技術，以及一鍵開啟設備管理工具AcerSense等。
Swift系列筆電延續宏碁永續理念，採用PCR回收塑料、100%可回收包裝，並榮獲EPEAT Gold最高標準環保認證。服務面則提供全台最多23個服務據點、58分鐘快速維修、原廠直營客服諮詢最快速，以及2年完全保固、30日內亮點更換、與國際旅約保固。
同步登場的Acer SA3_G0系列全新護眼無邊框螢幕，打造極簡風格，採0.72cm超薄無邊框設計，搭載護眼不閃屏技術、防眩光功能及低藍光模式，並具備120Hz刷新率、1ms VRB反應時間與99% sRGB廣色域，提供舒適且環保的視覺體驗。新款23.8吋SA243Y G0與27吋SA273G0建議售價分別為3,688元與4,688元，支援HDMI/VGA連接埠、內建雙喇叭與VESA壁掛，提供最佳觀看體驗。全系列產品於宏碁官方商城與各大通路陸續上市。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言