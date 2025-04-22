7-ELEVEN啟動報稅季超值月！推日用品買1送1、點數回饋

5月報稅季逼近，7-ELEVEN針對民生日用品、常備食品飲料及自煮冷凍食材，全面展開「精省補貨」限時優惠；「OPENPOINT點數折抵代收」服務同步響應，民眾可將平日消費累積的OPENPOINT點數當作現金折抵「綜所稅」、「房屋稅」，即日起至5月31日使用icash Pay繳稅更可享「筆筆回饋」、「繳稅抽OPENPOINT點數」、「新戶加碼優惠」及「銀行加碼」四大賺點好康，回饋率最高達100%。

隨著近年物價指數不斷攀升，消費者對價格敏感度也隨之提高，7-ELEVEN自2024年貼心推出不間斷的「超值五六日」驚喜優惠，逐步培養消費者就近補貨習慣，目前全台逾400家門市設有「量販用品專區」，引進家用規格商品豐富用品結構，紙類、家庭與個人清潔用品業績穩定成長，更發現量販包衛生棉在住宅型商圈成長突出，抓緊民生補貨商機，7-ELEVEN自今年1月起，進一步將衛生棉、濕紙巾、牙膏等民生用品納入量販用品專區「買1送1」長期優惠，每月不定時加碼消費滿259元再折30元；4月30日至5月27月推出ARIEL洗衣精超值優惠組特價99元。

不只是價格因素，7-ELEVEN觀察消費者在日用品選購上，越來越重視使用體驗與個人化需求，如每日都會使用的衛生紙，已逐漸從囤貨進化至「依使用情境選購」，消費者會交替併買消耗性高的薄型衛生紙跟舒適度提升的加厚衛生紙，根據日常需求靈活搭配。7-ELEVEN推出「UNIDESIGN新柔感抽取式衛生紙」，4月30日至5月27日單串特價109元、2串149元，平均單張僅0.085元，發揮「陪省團」功力一次補齊日用品。

7-ELEVEN「i預購」線上平台於5月12日至5月31日推出「小資補貨節」活動，全站天天不限金額免運費（部分離島宅配品除外），指定日用品、清潔、常備食品飲料、冷凍生鮮調理5折起。看好家庭自煮市場與高性價比團購趨勢，加上受近期關稅議題影響，部分外銷魚種轉銷本土市場，7-ELEVEN支持在地漁業，特別推出如花蓮洄遊吧「太平洋鬼頭刀魚片」、「特大外銷生食鯛魚清肉片」等在地海洋食材，透過「i划算」團購已帶動冷凍生鮮類別業績較去年成長近3成，水餃類及烤炸物、冷凍調理食品也較去年成長約4成，包括「愛上新鮮」烤炸物、「蔥阿伯」系列蔥抓餅、「小品蒔堂」黑胡椒鐵板麵等方便即食料理最獲自煮與團購族群青睞。

「i划算」另有多款「百元好入手」團購品項，如「美國宇宙脆蘋果」團購價64顆2,888元、平均每顆只要46元，就能吃到來自華盛頓州的香脆新品種，即日起至4月30日限量前88筆下單64顆原件組，還能再賺高額回饋888點OPENPOINT點數。

因應5月中旬進入報稅季高峰，7-ELEVEN自5月14日至6月24日推出「帳單繳費集點GO」活動，結帳時出示OPENPOINT會員條碼或報會員電話繳帳單，任一筆贈1點、繳三筆再加贈1點、繳房屋稅再加贈4點，只要蒐集滿額點數，不只有機會抽到iPhone 16 Pro（256GB），還能免費兌換ibon行動電源租借一小時、ibon eSIM酷遊卡全品項5折等實用好禮。

此外，歡慶4月30日國際珍奶日，7-ELEVEN串聯線上線下推出優惠活動。限定門市自4月29日至5月2日推出CITY TEA現萃茶琥珀小葉奶茶買2送2，另梔子花青茶／琥珀小葉紅茶／梔子花奶青／琥珀小葉奶茶等4款飲品皆可客製化加價一份珍珠；4月26日至5月2日CITY TEA黑糖珍珠撞奶／珍珠焙火烏龍奶茶／咖啡珍珠歐蕾享同品項第二杯10元；「OPENPOINT行動隨時取」自4月26日至4月30日推出線上寄杯指定珍珠飲品組合優惠240元。