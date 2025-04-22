母親節大檔受貿易戰衝擊？ 黃晴雯：大眾不安感逐漸緩和

今年3月下旬開始百貨買氣市況遇上氣候亂流，加上4月川普拋出關稅政策，台股大跌直接衝擊消費信心，面對百貨上半年最重要一役的母親節勢必市場硬戰，各大百貨都繃緊神經。遠東SOGO將於4月26日至5月11日展開連續16天母親節檔期，SOGO便打出「新台幣放大術」，使用SOGO聯名卡全館享「超過20%回饋」，挑戰同業最高回饋。

即使面對世界政經局勢每天都在變化、消費信心產生波動，面對母親節檔期，遠東SOGO董事長黃晴雯表示，母親節業績目標為40億，相信仍可以達標。關稅戰是四月發生的事情，我覺得目前大家心理上的動盪跟不安已逐漸緩和，另外近期黃金金價持續上漲，黃金買氣明顯回升，SOGO在母親節檔期也針對黃金推出業界最高回饋，給予消費者無論是自用或是投資避險的好選擇。

另外，SOGO新任總經理吳素吟上任，也是SOGO第一位女性總經理，她指出，母親節是除了周年慶之外的最強檔，美國關稅政策的物價反應會是之後階段，而母親節商品都是在年初就準備好，SOGO在促銷大檔的主旨就是要讓大家「買到賺到」，至於下半年價格漲幅趨勢目前尚無法掌控。

SOGO母親節各業種優惠力道齊發，復興館店長許淑賢指出，復興館精品回饋集中在首六日（4/26-5/1），只要使用SOGO聯名卡就可達到業界最高回饋，精品最高回饋15%、頂級精品最高回饋8.3%、珠寶最高回饋9.6%。復興館家電區也推出首日消費累計滿15萬就送黃金。