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摩洛哥傳奇Bacha Coffee插旗巴黎！ 打造精品咖啡新地標

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導

超奢華風格的摩洛哥傳奇「Bacha Coffee夿萐咖啡」，全球精品咖啡版圖再擴大，斥資2,000萬歐元於巴黎香榭麗舍大道（Champs-Élysées）打造首間歐洲旗艦店，占地1,500平方米的三層樓華麗空間，匯集全球35個國家、超過200種精選的100%頂級阿拉比卡咖啡，品味傳統咖啡藝術、精緻服務及完美配搭咖啡的美食。

Bacha Coffee夿萐咖啡巴黎香榭麗舍大道旗艦店。圖／Bacha Coffee夿萐咖啡提供
Bacha Coffee夿萐咖啡巴黎香榭麗舍大道旗艦店。圖／Bacha Coffee夿萐咖啡提供

在「Bacha Coffee夿萐咖啡」巴黎旗艦店中，處處可見宛若摩洛哥宮殿的奢華氛圍，鑲嵌充滿摩洛哥風情的黑白棋盤地面，搭配藏紅花色咖啡盒整齊排列於幾何雕刻雪松木展示櫃中，加上空氣中飄散的新鮮研磨咖啡豆香，成為時尚大道上引人駐足的新地標。

Bacha Coffee夿萐咖啡巴黎香榭麗舍大道旗艦店。圖／Bacha Coffee夿萐咖啡提供
Bacha Coffee夿萐咖啡巴黎香榭麗舍大道旗艦店。圖／Bacha Coffee夿萐咖啡提供

Bacha Coffee夿萐咖啡巴黎香榭麗舍大道旗艦店提供外帶可頌。圖／Bacha Coffee夿萐咖啡提供
Bacha Coffee夿萐咖啡巴黎香榭麗舍大道旗艦店提供外帶可頌。圖／Bacha Coffee夿萐咖啡提供

Bacha Coffee夿萐咖啡巴黎香榭麗舍大道旗艦店的優雅夿萐咖啡精品館（Coffee Room），全天候提供可完美搭配Bacha Coffee的傳統料理、特色甜點及麵包等。圖／Bacha Coffee夿萐咖啡提供
Bacha Coffee夿萐咖啡巴黎香榭麗舍大道旗艦店的優雅夿萐咖啡精品館（Coffee Room），全天候提供可完美搭配Bacha Coffee的傳統料理、特色甜點及麵包等。圖／Bacha Coffee夿萐咖啡提供

Bacha Coffee夿萐咖啡巴黎香榭麗舍大道旗艦店。圖／Bacha Coffee夿萐咖啡提供
Bacha Coffee夿萐咖啡巴黎香榭麗舍大道旗艦店。圖／Bacha Coffee夿萐咖啡提供

Bacha Coffee夿萐咖啡巴黎香榭麗舍大道旗艦店。圖／Bacha Coffee夿萐咖啡提供
Bacha Coffee夿萐咖啡巴黎香榭麗舍大道旗艦店。圖／Bacha Coffee夿萐咖啡提供

Bacha Coffee夿萐咖啡巴黎香榭麗舍大道旗艦店提供咖啡外帶組合。圖／Bacha Coffee夿萐咖啡提供
Bacha Coffee夿萐咖啡巴黎香榭麗舍大道旗艦店提供咖啡外帶組合。圖／Bacha Coffee夿萐咖啡提供

為慶祝巴黎旗艦店開幕，「Bacha Coffee夿萐咖啡」攜手世界知名法裔摩洛哥當代藝術家Mehdi Qotbi跨界聯名合作，推出全球限量2,000份的「巴黎之戀咖啡I Love Paris Coffee」禮盒，僅在巴黎旗艦店獨家販售，極具藝術收藏與品味價值。

圖／Bacha Coffee夿萐咖啡提供
圖／Bacha Coffee夿萐咖啡提供

●創立於1910年的摩洛哥傳奇咖啡品牌「Bacha Coffee夿萐咖啡」，正式登陸歐洲時尚之都巴黎，斥資2,000萬歐元精心打造的三層樓旗艦店，位於香榭麗舍大道26號，成為Bacha Coffee的歐洲總部及重要象徵。

圖／Bacha Coffee夿萐咖啡提供
圖／Bacha Coffee夿萐咖啡提供

●一樓奢華風格的夿萐咖啡精品店（Coffee Boutique），由夿萐咖啡的咖啡大師（Coffee Masters）迎接賓客探索超過來自全球35個國家，多於200款以傳統手工烘焙的100%阿拉比卡咖啡。

圖／Bacha Coffee夿萐咖啡提供
圖／Bacha Coffee夿萐咖啡提供

●店內打造5大空間，能容納100位賓客的的優雅夿萐咖啡精品館（Coffee Room），全天候提供可以完美搭配Bacha Coffee的傳統料理、特色甜點及麵包等。

圖／Bacha Coffee夿萐咖啡提供
圖／Bacha Coffee夿萐咖啡提供

●Bacha Coffee與世界知名法裔摩洛哥當代藝術家Mehdi Qotbi跨界聯名合作，推出巴黎限量版「巴黎之戀咖啡I Love Paris Coffee」禮盒，將巴黎旗艦店的店內設計融入禮盒圖騰，打造全球限量2,000份編號珍藏，於巴黎香榭麗舍大道旗艦店獨家販售。

圖／Bacha Coffee夿萐咖啡提供
圖／Bacha Coffee夿萐咖啡提供

咖啡豆 巴黎 摩洛哥

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