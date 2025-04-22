摩洛哥傳奇Bacha Coffee插旗巴黎！ 打造精品咖啡新地標

超奢華風格的摩洛哥傳奇「Bacha Coffee夿萐咖啡」，全球精品咖啡版圖再擴大，斥資2,000萬歐元於巴黎香榭麗舍大道（Champs-Élysées）打造首間歐洲旗艦店，占地1,500平方米的三層樓華麗空間，匯集全球35個國家、超過200種精選的100%頂級阿拉比卡咖啡，品味傳統咖啡藝術、精緻服務及完美配搭咖啡的美食。

Bacha Coffee夿萐咖啡巴黎香榭麗舍大道旗艦店。圖／Bacha Coffee夿萐咖啡提供

在「Bacha Coffee夿萐咖啡」巴黎旗艦店中，處處可見宛若摩洛哥宮殿的奢華氛圍，鑲嵌充滿摩洛哥風情的黑白棋盤地面，搭配藏紅花色咖啡盒整齊排列於幾何雕刻雪松木展示櫃中，加上空氣中飄散的新鮮研磨咖啡豆香，成為時尚大道上引人駐足的新地標。

Bacha Coffee夿萐咖啡巴黎香榭麗舍大道旗艦店。圖／Bacha Coffee夿萐咖啡提供

Bacha Coffee夿萐咖啡巴黎香榭麗舍大道旗艦店提供外帶可頌。圖／Bacha Coffee夿萐咖啡提供

Bacha Coffee夿萐咖啡巴黎香榭麗舍大道旗艦店的優雅夿萐咖啡精品館（Coffee Room），全天候提供可完美搭配Bacha Coffee的傳統料理、特色甜點及麵包等。圖／Bacha Coffee夿萐咖啡提供

Bacha Coffee夿萐咖啡巴黎香榭麗舍大道旗艦店。圖／Bacha Coffee夿萐咖啡提供

Bacha Coffee夿萐咖啡巴黎香榭麗舍大道旗艦店。圖／Bacha Coffee夿萐咖啡提供

Bacha Coffee夿萐咖啡巴黎香榭麗舍大道旗艦店提供咖啡外帶組合。圖／Bacha Coffee夿萐咖啡提供

為慶祝巴黎旗艦店開幕，「Bacha Coffee夿萐咖啡」攜手世界知名法裔摩洛哥當代藝術家Mehdi Qotbi跨界聯名合作，推出全球限量2,000份的「巴黎之戀咖啡I Love Paris Coffee」禮盒，僅在巴黎旗艦店獨家販售，極具藝術收藏與品味價值。

圖／Bacha Coffee夿萐咖啡提供

●創立於1910年的摩洛哥傳奇咖啡品牌「Bacha Coffee夿萐咖啡」，正式登陸歐洲時尚之都巴黎，斥資2,000萬歐元精心打造的三層樓旗艦店，位於香榭麗舍大道26號，成為Bacha Coffee的歐洲總部及重要象徵。

圖／Bacha Coffee夿萐咖啡提供

●一樓奢華風格的夿萐咖啡精品店（Coffee Boutique），由夿萐咖啡的咖啡大師（Coffee Masters）迎接賓客探索超過來自全球35個國家，多於200款以傳統手工烘焙的100%阿拉比卡咖啡。

圖／Bacha Coffee夿萐咖啡提供

●店內打造5大空間，能容納100位賓客的的優雅夿萐咖啡精品館（Coffee Room），全天候提供可以完美搭配Bacha Coffee的傳統料理、特色甜點及麵包等。

圖／Bacha Coffee夿萐咖啡提供

●Bacha Coffee與世界知名法裔摩洛哥當代藝術家Mehdi Qotbi跨界聯名合作，推出巴黎限量版「巴黎之戀咖啡I Love Paris Coffee」禮盒，將巴黎旗艦店的店內設計融入禮盒圖騰，打造全球限量2,000份編號珍藏，於巴黎香榭麗舍大道旗艦店獨家販售。