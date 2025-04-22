麥卡倫結盟雪莉酒界羅曼尼康帝 完成雪莉桶供應鏈霸業

全球頂級單一麥芽威士忌品牌麥卡倫（The Macallan），持續深化對雪莉桶工藝的極致追求，不僅首創從橡木林場到潤桶全程控管的「業界唯一完整雪莉桶供應鏈」，更與被譽為「雪莉酒界的羅曼尼康帝」——Grupo Estévez集團旗下的西班牙百年酒莊瓦德比諾 （Valdespino）結盟，透過使用瓦德比諾的頂級雪莉酒來進行橡木桶潤桶工藝，成為業界唯一全程掌控全新雪莉橡木桶供應鏈的威士忌品牌。

麥卡倫為確保每一滴酒液都能展現無與倫比的風味輪廓，自源頭打造專屬橡木桶生產線，涵蓋美國白橡木與歐洲紅橡木雙系統，從林場挑木、裁切、風乾、製桶到雪莉酒潤桶，每一環節皆精準掌控。麥卡倫透過與美國Coopers Oak橡木林場攜手，並收購西班牙Vasyma製桶廠，為麥卡倫打造專屬的美國白橡木桶；同時與西班牙 Forestal Peninsular橡木林場及赫雷斯地區的Tevasa製桶廠，合資成立Tevasa Forestal Group，量身定製頂級歐洲紅橡木桶，成就麥卡倫雪莉王者的重要基石。

如今，這項全供應鏈計畫迎來最後一塊拼圖——西班牙百年酒莊瓦德比諾的加入。來自西班牙赫雷斯產區、歷史可追溯至1264年的瓦德比諾，是少數擁有頂級葡萄園、堅持單一產地、古法釀造的精品雪莉酒莊。其葡萄園坐落於雪莉酒法定產區（Sherry D.O.）中傳奇特優區域Pago Macharnudo的核心地帶，以富含白堊土壤與絕佳日照條件孕育出層次豐富、風味細膩的葡萄果實，透過橡木桶潤桶工藝，進而成為造就麥卡倫靈魂風味的重要基礎。

瓦德比諾將葡萄汁發酵後加入蒸餾酒進行強化，並透過生物或氧化陳年，賦予酒液豐富而細膩的層次，最終經由傳承百年的「Solera陳釀系統」熟陳，透過多達14層酒桶結構、每層酒液平均超過12年熟成的動態陳釀系統，使酒液在橡木桶中隨時間更迭流轉，實現「年年不同、品質如一」的永恆風味。

此外，麥卡倫亦首創「窖藏溯源系統」，每只雪莉橡木桶在窖藏期間，皆受到酒體醇化曲線與倉儲微氣候的即時監測，經過釀酒師團隊高達636次的感官品評，直至確認達到「熟成峰值」方可裝瓶。透過百年傳承的釀酒智慧工藝及先進科學精密監測，確保每滴威士忌凝聚時間與風土的完美結晶，成就麥卡倫馳名世界的雪莉風味。

為了讓更多品酩者親身體驗雪莉酒與威士忌之間的工藝交會，臺灣愛丁頓首度引進三款瓦德比諾經典雪莉酒，包括被譽為Fino代表作的「Fino Inocente」、使用100%的Pedro Ximénez葡萄釀製、風味濃郁甜潤的「Pedro Ximénez El Candado」，以及以 Oloroso與Moscatel勾兌，經草本與柑橘類果皮的細緻浸漬，一舉呈現出藥草、果乾與木質的豐富香氣的西班牙傳統開胃酒「Vermouth瓦德比諾」。

這三款酒品不僅可作為純飲、佐餐選項，更為高端調酒創作提供豐富靈感。「2024亞洲50大酒吧 （Asia's 50 Best Bars）」台灣最高名次得主 Vender主理人 Darren 表示：「瓦德比諾的Vermouth ，是我吧台的靈魂基酒。它濃郁而優雅、甜潤的尾韻細緻悠長，在調酒中極具非凡的層次與張力。」Darren將以瓦德比諾與麥卡倫所承載的百年工藝及風味底蘊為靈感，量身打造專屬限定麥卡倫與瓦德比諾調酒，成就無與倫比的當代品酩體驗。

未來麥卡倫也將持續與瓦德比諾深度合作，結合兩大品牌跨世紀的釀造智慧與風味哲學，開啟雪莉威士忌的全新紀元。