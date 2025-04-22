HAPPY GO響應世界地球日 永續行動抽阿里山福森號之旅

響應4月22日世界地球日，HAPPY GO結合ESG與數位理念打造永續潮流新趨勢，於App首度推出「永續專區」，號召民眾加入永續行動，開啟綠色生活新里程。首波活動祭出人氣阿里山「福森號」觀光列車之旅，同步加碼祭出「愛地球綠色母親節活動」，綁定HAPPY GO App財政部發票載具有機會抽美腿按摩機、萬元購物金。

HAPPY GO鼎鼎聯合行銷總經理李明城表示，自2022年起即不主動發行實體卡，鼓勵卡友改用App，推動減塑減碳，持續落實遠東集團ESG精神。為擴大社會影響力，App「永續專區」更設計趣味互動任務，如綁定發票手機條碼、雲端發票捐贈公益團體、捐出零碎點數幫助弱勢兒童，完成任一行動即有機會抽中兩人同行萬元阿里山「福森號」觀光列車之旅。

HAPPY GO更首度結合永續、公益、教育3個精神推出「回收玩具讓愛永續」巡迴計畫，即日起至5月21日鼓勵民眾於每周五六日12點至18點，可將玩具帶至Mega City板橋大遠百5樓手扶梯旁回收點，經玩具圖書館清潔整理後，將轉贈偏鄉、弱勢孩童，每回收1個玩具可獲50點，每人每日最高200點，落實公益與環保並行。