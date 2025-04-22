快訊

9度性侵國小男童生子！女老師不滿被判刑17年半 上訴高院今開庭

王大陸吼出來！大人物軍中表演「滿滿的大平台」奪冠軍

國防院醜聞！李文忠性騷成立、韓岡明施壓被害女員工 各記2大過撤職

聽新聞
0:00 / 0:00

HAPPY GO響應世界地球日 永續行動抽阿里山福森號之旅

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
HAPPY GO鼓勵卡友完成愛地球任務，就有機會獲得阿里山「福森號」觀光列車之旅。圖／鼎鼎聯合行銷提供
HAPPY GO鼓勵卡友完成愛地球任務，就有機會獲得阿里山「福森號」觀光列車之旅。圖／鼎鼎聯合行銷提供

響應4月22日世界地球日，HAPPY GO結合ESG與數位理念打造永續潮流新趨勢，於App首度推出「永續專區」，號召民眾加入永續行動，開啟綠色生活新里程。首波活動祭出人氣阿里山「福森號」觀光列車之旅，同步加碼祭出「愛地球綠色母親節活動」，綁定HAPPY GO App財政部發票載具有機會抽美腿按摩機、萬元購物金。

HAPPY GO鼎鼎聯合行銷總經理李明城表示，自2022年起即不主動發行實體卡，鼓勵卡友改用App，推動減塑減碳，持續落實遠東集團ESG精神。為擴大社會影響力，App「永續專區」更設計趣味互動任務，如綁定發票手機條碼、雲端發票捐贈公益團體、捐出零碎點數幫助弱勢兒童，完成任一行動即有機會抽中兩人同行萬元阿里山「福森號」觀光列車之旅。

HAPPY GO更首度結合永續、公益、教育3個精神推出「回收玩具讓愛永續」巡迴計畫，即日起至5月21日鼓勵民眾於每周五六日12點至18點，可將玩具帶至Mega City板橋大遠百5樓手扶梯旁回收點，經玩具圖書館清潔整理後，將轉贈偏鄉、弱勢孩童，每回收1個玩具可獲50點，每人每日最高200點，落實公益與環保並行。

助攻母親節檔期，即日起至5月11日至遠東百貨、遠東SOGO百貨、遠企購物中心、巨城購物中心使用HAPPY GO App消費滿千並存取載具，即可抽媽媽最愛美腿按摩機；首次使用載具功能還可加碼抽萬元購物金。

HAPPY GO串聯Mega City板橋大遠百推出「回收玩具讓愛永續」巡迴計畫。圖／鼎鼎聯合行銷提供
HAPPY GO串聯Mega City板橋大遠百推出「回收玩具讓愛永續」巡迴計畫。圖／鼎鼎聯合行銷提供
迎接世界地球日HAPPY GO首創「永續專區」邀請更多愛地球理念民眾加入永續行列。圖／鼎鼎聯合行銷提供
迎接世界地球日HAPPY GO首創「永續專區」邀請更多愛地球理念民眾加入永續行列。圖／鼎鼎聯合行銷提供

永續 觀光列車

延伸閱讀

響應世界地球日 北台8縣市發起植樹活動盼百萬人種百萬樹

星巴克買一送一！ 「世界地球日」超商咖啡、手搖飲美食優惠 一日限定必追

422世界地球日 瑞士、義大利、台灣五精品這樣示範了

日盛台駿響應世界地球日 鼓勵同仁步行減碳愛地球

相關新聞

麥卡倫結盟雪莉酒界羅曼尼康帝 完成雪莉桶供應鏈霸業

全球頂級單一麥芽威士忌品牌麥卡倫（The Macallan），持續深化對雪莉桶工藝的極致追求，不僅首創從橡木林場到潤桶全...

HAPPY GO響應世界地球日 永續行動抽阿里山福森號之旅

響應4月22日世界地球日，HAPPY GO結合ESG與數位理念打造永續潮流新趨勢，於App首度推出「永續專區」，號召民眾...

這什麼胡鬧免費貼圖？Balenciaga就愛外星人推限定商品

免費的LINE貼圖誰不愛？精品品牌推出季節、主題貼圖時有耳聞，最新消息是：法國時尚品牌巴黎世家（Balenciaga）以...

迎接《Good Day》美好成果！G-Dragon「10句人生名言」傳遞心境與信念

經過漫漫大長征，G-Dragon自己都說沒想到企劃越搞越大的《Good Day》節目已畫下句點，正式音源與MV將於4月2...

限量7000組！肯德基「我愛媽咪親子桶」搭配人氣保鮮桶

迎接母親節，「肯德基」宣佈推出「我愛媽咪親子桶」，採大小兩桶設計，內含有蜂蜜風味蒜醬脆雞、咔啦脆雞等多項餐點，並贈送可重...

422世界地球日 瑞士、義大利、台灣五精品這樣示範了

4月22日是國際的「世界地球日」（Earth Day），最早是由於1969年一起嚴重的油井爆炸導致嚴重的海洋生態與污染，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。