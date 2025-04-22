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這什麼胡鬧免費貼圖？Balenciaga就愛外星人推限定商品

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Balenciaga推出了台灣官方LINE帳號的貼圖，只要加入品牌官方帳號LINE好友、即可從即日起至5月22日免費下載。圖／Balenciaga提供
Balenciaga推出了台灣官方LINE帳號的貼圖，只要加入品牌官方帳號LINE好友、即可從即日起至5月22日免費下載。圖／Balenciaga提供

免費的LINE貼圖誰不愛？精品品牌推出季節、主題貼圖時有耳聞，最新消息是：法國時尚品牌巴黎世家（Balenciaga）以將在4月26日來臨的「異形日」（Alien Day）為主題，在台灣官方LINE帳號中發表了免費貼圖，並同時推出主題系列商品。

提到外星人、異形，除了可怕的血盆大口，常為人知的印象還有灰色大眼、全身綠色皮膚的印象。本次Balenciaga以此為設計主軸、但加入大量街頭次世代趣味，八張免費貼圖除了有中文的早安、謝謝，愛心，甚至也有台灣社群常見用語「收到」，「晚安」貼圖更有一外星人坐臥在街頭牆壁邊、厭世感十足，令人不禁莞爾。

隨貼圖問世的外星人主題商品另包含了塗鴉風的BB運動帽、6XL運動鞋、宛如面具般的Panther Mask墨鏡、印有綠色外星人的軍事風狗牌項鍊、印有Balenciaga字樣的黑色咖啡杯，散發奇妙趣味。台灣限定的Balenciaga官方LINE貼圖已由即日起開始，只要加入品牌LINE帳號好友即可免費下載，下載後可連續使用90天，下載期限則至5月22日為止；「異形日」（Alien Day）主題商品則已全面上市，可洽全台Balenciaga專賣店詢問。

Balenciaga 異形日6XL Sneaker黑灰色款，37,000元。圖／Balenciaga提供
Balenciaga 異形日6XL Sneaker黑灰色款，37,000元。圖／Balenciaga提供
Balenciaga 異形日Hi There灰色T恤，27,000元。圖／Balenciaga提供
Balenciaga 異形日Hi There灰色T恤，27,000元。圖／Balenciaga提供
Balenciaga 異形日Panther Mask太陽眼鏡，26,700元。圖／Balenciaga提供
Balenciaga 異形日Panther Mask太陽眼鏡，26,700元。圖／Balenciaga提供
Balenciaga日前甫發表2025 High Summer形象廣告，以趣味口號和略帶超現實的拍攝手法，散發冷調幽默。圖／Balenciaga提供
Balenciaga日前甫發表2025 High Summer形象廣告，以趣味口號和略帶超現實的拍攝手法，散發冷調幽默。圖／Balenciaga提供
八張貼圖包含了早安、晚安、謝謝，甚至也有「收到」等台灣社群常用語，十足在地性。圖／Balenciaga提供
八張貼圖包含了早安、晚安、謝謝，甚至也有「收到」等台灣社群常用語，十足在地性。圖／Balenciaga提供

免費下載 外星人 貼圖

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