這什麼胡鬧免費貼圖？Balenciaga就愛外星人推限定商品

免費的LINE貼圖誰不愛？精品品牌推出季節、主題貼圖時有耳聞，最新消息是：法國時尚品牌巴黎世家（Balenciaga）以將在4月26日來臨的「異形日」（Alien Day）為主題，在台灣官方LINE帳號中發表了免費貼圖，並同時推出主題系列商品。

提到外星人、異形，除了可怕的血盆大口，常為人知的印象還有灰色大眼、全身綠色皮膚的印象。本次Balenciaga以此為設計主軸、但加入大量街頭次世代趣味，八張免費貼圖除了有中文的早安、謝謝，愛心，甚至也有台灣社群常見用語「收到」，「晚安」貼圖更有一外星人坐臥在街頭牆壁邊、厭世感十足，令人不禁莞爾。