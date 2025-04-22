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迎接《Good Day》美好成果！G-Dragon「10句人生名言」傳遞心境與信念

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
圖／路透
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經過漫漫大長征，G-Dragon自己都說沒想到企劃越搞越大的《Good Day》節目已畫下句點，正式音源與MV將於4月24日登場，復刻Mix經典的旋律，大家看節目應該都聽到快會唱了吧？

經歷7年多的空白期，GD一回歸舞台就立刻重現王者之姿，不論在音樂、創作、時尚、設計、藝術等各種領域，處處都是矚目焦點，還當起節目製作人、最時髦的韓國科學技術院（KAIST） 機械工程系特聘客座教授，這位男子的人生實在太精采了！

成功的每一哩路背後，GD的心境或許隨著年紀逐漸在轉變，但堅持的信念始終如一，10句人生名言送給V.I.P們和每一個人，保證受用。

●G-Dragon「10句人生名言」：

● 我想展現真實的自己，而不是希望別人怎麼看我。

● 我也不是什麼都追求第一，只是不喜歡第二罷了。

圖／翻攝自IG @xxxibgdrgn
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● 我的夢想，是成為別人的夢想。

圖／翻攝自IG @xxxibgdrgn
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● 比起追趕潮流，不如走在潮流前面。

圖／翻攝自IG @xxxibgdrgn
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● 我不想讓那些難關像以前一樣重演，我只要做純粹的自己就好。

圖／翻攝自IG @xxxibgdrgn
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● 將視線放回到自己身上，注重自己的感受，而不是去在意能不能成功。

圖／翻攝自IG @xxxibgdrgn
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● 順境時，朋友認識我們；逆境時，我們認識朋友。

圖／翻攝自IG @xxxibgdrgn
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● 我們真正應該害怕的不是失敗，而是不再敢於冒險、擁抱挑戰的心。

圖／翻攝自IG @xxxibgdrgn
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● 永遠不要copy別人或已經有的，勇敢創造出屬於自己的style。

圖／翻攝自IG @xxxibgdrgn
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● 沒有什麼比遺憾更為愚蠢。

圖／翻攝自IG @xxxibgdrgn
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人生 成功 朋友

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