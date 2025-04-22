限量7000組！肯德基「我愛媽咪親子桶」搭配人氣保鮮桶

迎接母親節，「肯德基」宣佈推出「我愛媽咪親子桶」，採大小兩桶設計，內含有蜂蜜風味蒜醬脆雞、咔啦脆雞等多項餐點，並贈送可重複使用的「愛保鮮桶」，全台限量7,000組。

肯德基今年不僅推出韓式風味的「蜂蜜風味蒜醬脆雞」，也同步推出應景「親子全家餐」。針對母親節限期供應的「我愛媽咪親子桶」，採大、小桶設計，大炸雞桶內含「蜂蜜風味蒜醬脆雞x3、咔啦脆雞x3」；小點心桶內含「雙色轉轉QQ球 x1、上校雞塊x8 、香酥脆薯(中)x1」。另外還贈送韓國、泰國引起話題的「愛保鮮桶」，不僅擁有可愛造型，同時也可密封保存食物、微波爐適用、亦可日常收納使用。

「我愛媽咪親子桶」採「心心相印親子桶」的插畫，並設計「愛心留言板」，讓消費者可以寫下媽媽的名字，藉由手寫的溫度傳情。「我愛媽咪親子桶」自4月22日14:00至4月24日開放PK雙饗卡App搶先預購；4月25日 10:30 至 5月19日正式開放網路訂購取餐，原價1,198元，優惠價799元，全台限量7,000組。