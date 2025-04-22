華泰名品城迎10周年升級！Marc Jacobs 等三大品牌第2季強勢插旗

迎接開幕十週年，華泰名品城啟動開業以來最大規模的園區優化工程，藉由空間重整與品牌汰換，強化場域競爭力與來客黏著度。首波以親子休憩區翻新為起點，後續將陸續調整一期美食街與三期零售區動線與店舖內容，優化消費動線與品牌組合。第2季更有Marc Jacobs、PEDRO、John Varvatos等全台獨家Outlet品牌進駐，並於二期廣場打造10攤「美味快餐聚落」，串聯親子打卡場景與新餐飲體驗，展現品牌十週年營運升級新動能。

華泰名品城總經理劉亭君表示，今年我們正在進行開業9年多以來，最大規模的園區改裝計畫。以親子休憩區翻新為起點，陸續進行一期美食街與三期零售品牌的優化。如此大刀闊斧的調整，正是為了迎接同商圈「置地廣場桃園」與「Xpark」今年暑假的5週年人潮、今年第4季華泰名品城10週年歡慶盛會，及隔年「置地廣場桃園B基地」的正式啟用。我們以商圈共榮為目標，率先吹響青埔特區的蛻變號角。目前園區的改裝計畫，將以今年暑假為完工目標，期待能為消費者帶來更新穎的Outlet購物、挖寶、逛遊體驗。

華泰名品城即日推出「春日尋遊・New Bloom New Finds」檔期，以一期全新藝術裝置，展現春天生機蓬勃的意象。結合繽紛花草、鏡球、花卉躺椅、多巴胺巨型花藝佈景，構建出歐式繪本風花園，讓民眾能攜家帶眷，暢遊在春季限定的絕美秘境中。本次檔期，亦傳達園區在即將邁入10週年之際力求蛻變，全面優化園區零售、餐飲品牌陣容的決心。

同時園區零售品牌再添生力軍！美國輕奢品牌Marc Jacobs、 來自新加坡的Charles & Keith姐妹牌PEDRO都將獨家進駐，紐約男裝設計師品牌John Varvatos更選擇於華泰開設亞太區首家Outlet店。日系品牌選擇更豐富，除了United Arrows強勢擴店；4月底前and ST也將在三期開幕，包含ADASTRIA集團旗下的GLOBAL WORK、niko and ...、LOWRYS FARM、JEANASIS、Heather、studio CLIP、HARE、repipi armario…大家喜愛的日系品牌外，連FOREVER 21商品都能在這間店內找到。獨家品牌、人氣日系品牌一把抓，暑假前月月都有新店登場。

迎接母親節，GLORIA OUTLETS華泰名品城 全區商品下殺至兩折起。精選母親節多款實用好禮！Tory Burch Ella Bio小號托特包，原價13,900元，6折後8,340元，馬卡龍粉紫色甜美耐用，連13吋平板電腦也能輕鬆收納。春天想用精緻飾品妝點媽咪，Les Nereides水上花圈耳環3折特惠價1,920元！United Arrows空氣感緹花縮褶荷葉袖罩衫五折價3,770元，獨特縮摺設計搭配傘狀擴張下擺，穿出可愛輕盈春日風格。