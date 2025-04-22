422世界地球日 瑞士、義大利、台灣五精品這樣示範了

4月22日是國際的「世界地球日」（Earth Day），最早是由於1969年一起嚴重的油井爆炸導致嚴重的海洋生態與污染，連帶讓1970年代美國校園興起一股響應，如今已由國際非營利組織earthday.org統籌、每年訂定主題，號召全世界響應，2025年並定調為「地球力」（Our power, Our Planet）。

事實上，奢侈品產業的時尚、手錶、珠寶也在近年逐漸開始響應環保、永續風潮，分別從生產過程、材質、推動具有長遠效益的活動開始。其中像是Prada的「Re-Nylon」系列便是從2019年正式推出，該系列使用了由全世界海洋廢棄物重新製作而成的ECONYL®紗線製作尼龍，嘗試減輕海洋廢棄物、同時以回收材質製造全新的尼龍商品如包款、提袋，2025年的形象廣告並邀請了英國演員康柏拜區（Benedict Cumberbatch）拍攝；事實上，即便使用了回收尼龍製作，但包款的訂價並不便宜，像是入門的Re-Nylon漁夫帽便要23,500元、輕便雨衣訂價則約76,000元，除了Prada本身的品牌效益，更因回收尼龍的成本較高。

身為瑞士高級珠寶與手表品牌的伯爵（PIAGET），記者數年前曾到訪位於日內瓦Plan-les-Ouates的珠寶工廠，該工廠特別之一在於具有可回收貴金屬的空氣循環系統，除了環保考量外、更因為國際金價的持續走高，非此不可；於此同時，品牌更從2006年開始成為「責任珠寶業委員會」（Responsible Jewellery Council）的一員，符合「集團供應商道德準則」（Group Supplier Code of Conduct）的39條準則，以確保在勞工權益、負責任的供應鍊、可持續產品發展等面向。環保之外，更接軌聯合國的SDGs永續發展風潮。

連空氣也要算錢？這可不是洋芋片或是零食包裝的網路笑話：瑞士手表品牌雅典（Ulysse Nardin）的2025新款Diver-Air整只手表表殼裡確實有80%都是空氣！但是手表的表圈使用CarbonFoil碳纖維是100%由回收再生碳纖維材質製造，橋板和主夾板以及表殼中層則90%為回收再造鈦金屬，甚至表殼側面的Nylo®-Foil尼龍纖維是以60%的回收漁網製成的Nylo®聚酰胺材料，以及40%的回收再生碳纖維，由於鏤空、高科技的研發，讓手錶最後只有52公克！很科技、很環保、很輕，原來可以兼具！

最後是手表中耳熟能詳的勞力士，品牌的「保護地球‧恒動不息」計畫持續資助全世界不分國家、地理的探險家、科學家或企業家，無論是解決資源稀缺的問題、嘗試找出醫療方案的全新可能，甚至是與探險家Sylvia Earle合作、「Mission Blue」計畫中建立保護物種重要的「希望點」（Hope Spot），一如勞力士表款在出廠前經歷過了難以想像的多元與繁複測試，實際上勞力士投入地球、人類、生活相關的努力也比想像中的多元且龐雜。