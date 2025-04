422世界地球日 瑞士、義大利、台灣五精品這樣示範了

4月22日是國際的「世界地球日」(Earth Day),最早是由於1969年一起嚴重的油井爆炸導致嚴重的海洋生態與污染,連帶讓1970年代美國校園興起一股響應,如今已由國際非營利組織earthday.org統籌、每年訂定主題,號召全世界響應,2025年並定調為「地球力」(Our power, Our Planet)。

事實上,奢侈品產業的時尚、手錶、珠寶也在近年逐漸開始響應環保、永續風潮,分別從生產過程、材質、推動具有長遠效益的活動開始。其中像是Prada的「Re-Nylon」系列便是從2019年正式推出,該系列使用了由全世界海洋廢棄物重新製作而成的ECONYL®紗線製作尼龍,嘗試減輕海洋廢棄物、同時以回收材質製造全新的尼龍商品如包款、提袋,2025年的形象廣告並邀請了英國演員康柏拜區(Benedict Cumberbatch)拍攝;事實上,即便使用了回收尼龍製作,但包款的訂價並不便宜,像是入門的Re-Nylon漁夫帽便要23,500元、輕便雨衣訂價則約76,000元,除了Prada本身的品牌效益,更因回收尼龍的成本較高。

身為瑞士高級珠寶與手表品牌的伯爵(PIAGET),記者數年前曾到訪位於日內瓦Plan-les-Ouates的珠寶工廠,該工廠特別之一在於具有可回收貴金屬的空氣循環系統,除了環保考量外、更因為國際金價的持續走高,非此不可;於此同時,品牌更從2006年開始成為「責任珠寶業委員會」(Responsible Jewellery Council)的一員,符合「集團供應商道德準則」(Group Supplier Code of Conduct)的39條準則,以確保在勞工權益、負責任的供應鍊、可持續產品發展等面向。環保之外,更接軌聯合國的SDGs永續發展風潮。

連空氣也要算錢?這可不是洋芋片或是零食包裝的網路笑話:瑞士手表品牌雅典(Ulysse Nardin)的2025新款Diver-Air整只手表表殼裡確實有80%都是空氣!但是手表的表圈使用CarbonFoil碳纖維是100%由回收再生碳纖維材質製造,橋板和主夾板以及表殼中層則90%為回收再造鈦金屬,甚至表殼側面的Nylo®-Foil尼龍纖維是以60%的回收漁網製成的Nylo®聚酰胺材料,以及40%的回收再生碳纖維,由於鏤空、高科技的研發,讓手錶最後只有52公克!很科技、很環保、很輕,原來可以兼具!

最後是手表中耳熟能詳的勞力士,品牌的「保護地球‧恒動不息」計畫持續資助全世界不分國家、地理的探險家、科學家或企業家,無論是解決資源稀缺的問題、嘗試找出醫療方案的全新可能,甚至是與探險家Sylvia Earle合作、「Mission Blue」計畫中建立保護物種重要的「希望點」(Hope Spot),一如勞力士表款在出廠前經歷過了難以想像的多元與繁複測試,實際上勞力士投入地球、人類、生活相關的努力也比想像中的多元且龐雜。