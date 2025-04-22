台灣訪香港旅客113年成長54% 成為第2大客源市場
根據統計，去年台灣造訪香港人次為124萬人次，較112年成長將近54%，是第2大客源市場。今年1到2月台灣訪港人次為25.8萬人次，也較去年同期成長33%。
香港旅遊發展局台灣辦事處處長徐維妮向媒體表示，台灣訪港人次持續增加，顯示香港依舊是台灣旅客的旅遊首選之一，接下來鎖定母親節假期等孝親之旅商機，港旅局推出「孝親333」口訣。
孝親333口訣包含「三大理由不可擋」、「三天兩夜剛剛好」與「三大亮點閃到爆」，徐維妮說，香港距離近，航班多，讓父母可以用少少的時間就可以到海外旅行，加上街景、美食等，都可滿足爸媽想要打卡炫耀的心。
港旅局介紹，對於長者來說，旅行最重要的就是拍照打卡與親友們分享特別的體驗。經典景點像是星光大道、維港夜景和太平山頂，輕鬆就能拍出絕美港式大片，民眾還可安排參觀杜莎夫人蠟像館、香港故宮文化博物館。
港旅局表示，旅客還可以安排父母享用半島酒店英式下午茶、米其林三星餐廳的唐閣，還有麥卡倫威士忌的體驗空間等。
如果想遠離塵囂，港旅局推薦可以帶父母走訪蒲台島或大澳漁村等，或者參加麻雀館深度旅遊、鵝頸橋打小人等。
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