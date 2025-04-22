等80年李再鈐史博館辦個展 憶「紅星事件」其實是粽子

97歲的李再鈐，從60歲開始，每天清晨4點都會驅車到海邊散步撿貝殼、等著看太陽從雲層中跳出的那一刻。「我就是在等這一刻，這是一天中最美的時刻。」這一刻成為他的雕塑作品「太一」，此刻正在史博館的「穿越世代－李再鈐個展」展出。

李再鈐1928年生於福建，1948年來到台灣，公費就讀台灣省立師範學院（台師大美術系），拜在水墨大師溥心畬的門下。他回憶，史博館開館的第一個展覽便是溥心畬個展，當時20歲的他參加恩師展覽，心嚮往之，「史博館是我從年輕開始就打從心底羨慕與嚮往的地方，在史博館舉辦個展，我等了快80年。」

1950年，李再鈐因四六事件風波遭到退學。40歲之後，李再鈐方透過自學轉向雕塑創作，以現代的幾何抽象風格發展出個人特色，創作橫跨雕塑、水墨、書法與裝置藝術。

1985年，李再鈐遭遇台灣美術史上著名的「紅星事件」。他1983年為北美館館前廣場創作的大型幾何結構雕塑「低限的無限」，2年後遭一名退伍軍人向情治機關檢舉「像共產主義的紅星」，館方接獲相關公文後，擅自改漆成銀色，媒體報導後引發輿論抨擊，隔年監察院發函台北市政府恢復原樣，館方漆回原樣。

「穿越世代」也展出「低限的無限」，許多觀眾特地研究「哪個角度看起來像紅星？」李再鈐談到此事雲淡風情，透露兒子曾在創作時警告他「有些角度像紅星」，但他自認從未想到「紅星」、也不願為此修改作品。他感激老友李賢文為了挺他，事發後在雄獅畫廊策展「李再鈐雕塑近作展」，用作品為他平反。

李再鈐表示，「低限的無限」是用幾何體做成，這個幾何體「每一塊每一段都是一個粽子，端午節吃的粽子」。他解釋，粽子的結構是由四個完全相同的平面組成，「是一個非常漂亮的幾何形體」，代表中國人奧妙的智慧，「把食物做成非常漂亮的幾何形體」，粽子相傳是楚國人丟在汨羅江內保護詩人屈原不被魚蝦所吃，不管是形體或歷史皆深富意義。

李再鈐的雕塑作品在台灣處處可見，遍及美術館、大學、百貨公司、機場等。但他個性低調、展覽不多，「穿越世代」是他少見的個展，不僅展品是他自己挑選、展場也由他親自設計，還為此展量身打造大量新的作品。

展覽以三大展區完整呈現李再鈐的藝術風貌，展區「低限無限」傳達李再鈐受西方低限主義與《道德經》、《易經》思想的啟發，透過代表作「低限的無限」、「元」、「天地人和」等雕塑，深入探索低限藝術的幾何秩序與公共藝術的社會參與。「元」展區表達哲學與幾何的交會，以東方哲學「元」為核心，從微觀到宏觀的哲思探索，也呈現藝術家如何回應數位時代及元宇宙的挑戰。「往昔情懷」展區則是傳統與現代的對話，展出書法、水墨、彩墨畫及小型雕塑，結合傳統書畫與現代雕塑語彙，探索藝術在科技時代的創新可能。

展名本來叫「跨越世紀」，李再鈐認為「太狂了」，改為較謙遜的「穿越世代」。展覽一開幕，就有學校來此教學參觀，許多中小學生看得津津有味，還有學生表示「沒想到在史博館可以看到這麼現代的作品」。一如展名所言，李再鈐的美學「穿越世代」。