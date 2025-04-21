2人同行1人半價！「涮樂和牛」羅東店　連3天限時優惠

馬辣集團旗下和牛鍋物品牌「涮樂和牛鍋物」自4月25日起連續3天，針對羅東店推出「半價吃和牛」活動，凡兩成人同行消費指定方案，就可享「2人同行，1人半價」。另外針對全台門市，凡身份證建有「6、5、4」任兩碼，或是姓名有「馬、辣、慶」任一字，即可升級「天使紅蝦吃到飽」。

「涮樂和牛鍋物」提供原肉切片與近70種食材的自助吧，入門方案自449元起，升級方案還可享和牛吃到飽。目前在全台共計4間分店，其中全新登場的「羅東店」自4月9日起開始營運。針對日前發生的民眾用餐腹瀉事件，業者也表示已經完成環經升級與消毒清潔，門市服務人員均通過健康檢測。針對3月15、16日的顧客，憑發票可享全額退費；3月15日至3月25日就醫者，也會協助交保險公司辦理。

4月25日至4月27日期間，凡二成人同行，至羅東店消費「極上雙和牛放題」以上專案，可享「2人同行，1位半價」，用餐人數越多，優惠越多。全台四家門市也同步推出「證件對對碰活動」，即日起至4月30日止，只要同桌任一人身分證、健保卡或護照等有效證件對中「6、5、4」任二碼（可重複）或姓名中有「馬、辣、慶」任一字（限同字），提前預約參加活動且消費含「極上雙和牛放題」以上專案，全桌升級「天使紅蝦吃到飽」，四月壽星再享「九孔鮑魚吃到飽」。（行銷方案擇一使用）