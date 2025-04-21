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人氣名店「披薩有毛毛蟲」引顧客不滿！業者道歉了

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
網友爆料在小紐約披薩的餐點出現毛毛蟲。圖／擷取自google map評論
網友爆料在小紐約披薩的餐點出現毛毛蟲。圖／擷取自google map評論

吃東西要小心！有網友近日於Threads發文，表示4月19日前往小紐約披薩，結果發現披薩上面有一隻毛毛蟲。經反應之後，店員只詢問「要不要重做」，並拿一份巧克力球當作補償，從頭到尾都沒有任何一句道歉。發文者也表示「讓人感覺根本不被尊重」對此，業者事後也表示「第一時間我們的處理方式並不恰當」、「我們將會更加注重餐點品質的管控及外場服務人員的危機處理方式」

「小紐約披薩」在台北共有兩間分店，店內提供紐約客、小義大利、布魯克林等多種口味的特色披薩，獲得許多消費者青睞，乃是台北知名的披薩店之一。根據該名網友的貼文表示，「今天到小紐約披薩結果吃pizza吃到毛毛蟲。我們吃到最後一片Pizza時，竟然發現上面有一隻毛毛蟲。」，文中也表示「當下立刻向店員反映，但店員的態度讓人感覺是第一次遇到這種事情，當下有問我們要不要重做，但因為我們其實已經吃飽了，就跟他們說不用重做，後來店員拿了一份巧克力球出來說：不確定你們要不吃，然後放著就走了，但從頭到尾都沒有任何一句道歉。」

對於店員的反應，發文網友指出「這補償完全沒問過我們的意願，是直接給並且也沒說明什麼。結帳時我們再問了一次這份Pizza毛毛蟲的事情，結果店員的態度是說：『我們已經給你們巧克力球了補償了。』聽到這句真的很傻眼——從頭到尾都沒有半句道歉，處理過程也完全沒有誠意，讓人感覺根本不被尊重。」

除了Threads上的發文，在google評論中，也可看見該網友的一星評論。對此，業者也回應「為此我們再次誠摯的與您致歉，對不起造成您有不好的用餐體驗和服務感受，本次事件第一時間我們的處理方式並不恰當，造成您有不好的用餐體驗，經過這次的經驗，我們將會更加注重餐點品質的管控及外場服務人員的危機處理方式，同時再次感謝您的蒞臨與指教，我們會記取這次的經驗，虛心接受錯誤並加強改善，避免未來再次發生類似的事件，謝謝您」

店員 披薩

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