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影／昇恆昌攜手桃園在地「大賀米」 打造國門永續餐飲

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
昇恆昌免稅商店引進桃園大園在地品牌「大賀米」製作餐點，實現ESG產地直送、減碳永續、支持地方創生的三重目標。記者黃仲明／攝影
昇恆昌免稅商店引進桃園大園在地品牌「大賀米」製作餐點，實現ESG產地直送、減碳永續、支持地方創生的三重目標。記者黃仲明／攝影

全球餐飲市場積極邁向永續減碳，桃園國際機場昇恆昌免稅商店為實踐企業社會責任，支持並推廣台灣小農與品牌，自2024年底起攜手桃園大園在地小農，導入榮獲「全國十大經典好米」肯定的大賀米，推出一系列在地米食料理於桃園國際機場餐飲據點販售，實現ESG產地直送、減碳永續、支持地方創生的三重目標。

昇恆昌免稅商店指出，大賀米創辦人陳士賢於合作初期親授農耕知識，昇恆昌總經理江建廷與餐飲部門同仁也實地參與插秧與收割，加深環境教育，以行動實踐「地方創生」，讓永續從企業內部深耕。

昇恆昌副總經理潘翠儀表示，昇恆昌免稅商店與桃園大園在地小農品牌「大賀米」合作，透過產地直銷、直送、大幅減少運輸碳排，希望桃園國際機場的旅客可以享受到台灣好米製作的美食，並且藉此行銷台灣米的文化。

昇恆昌透露，自導入大賀米後，短短4個月便已成功減少約1,277.2公斤碳排放，展現強大的環境影響力。此外，旅客能在桃園國際機場第一航廈B4候機室旁的「樂饗食尚」美食區，Hómee Kitchen以及Bistro : D畢卓樂地享用以大賀米製成的美味料理。

昇恆昌免稅商店推廣台灣小農，攜手桃園大園在地品牌「大賀米」，推出一系列在地米食料理於桃園國際機場餐飲據點販售。記者黃仲明／攝影
昇恆昌免稅商店推廣台灣小農，攜手桃園大園在地品牌「大賀米」，推出一系列在地米食料理於桃園國際機場餐飲據點販售。記者黃仲明／攝影

桃園 機場 永續

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