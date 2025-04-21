新光三越端出母親節史上最大回饋 購物補貨趁現在

今年百貨業第一季開局坎坷，國際經貿局勢動盪，加上關稅戰引發的股市震盪波動，以及天氣反覆無常，百貨母親節前哨戰大家都不好做。為了激勵買氣，新光三越母親節檔期4月24日起登場，並祭出「史上最大回饋的母親節」，首八日全館回饋直接拉到10%回饋，首四日使用聯名卡單筆花3千元至5千元，還可額外加碼拿到14%～16%回饋。

新光三越今年端出「史上最大回饋的母親節」4月24日起登場。記者江佩君／攝影

新光三越母親節檔期尤其以首八日（4月24日至5月1日)為最優惠的買點，新光三越會員獨享全館單筆滿5千元送5千點skm points（台北南西店、台北信義新天地、Diamond Towers、台南新天地）；全館單筆滿3千元送3千點skm points（台北站前店、台北天母店、桃園站前店、嘉義垂楊店、台南中山店、高雄左營店、高雄三多店）；名品、珠寶、大家電、法雅客、[i]Store單筆滿1萬元送4千點skm points（全台新光三越）。

首四日限定加碼，4月24至4月27日新光三越聯名卡單筆刷滿3千元送2千點skm points，12大指定銀行刷滿1萬元送4千點。首八日新光三越聯名卡刷滿1萬元加贈2千點skm points或6大指定銀行刷1萬元送1千點。

母親節是日常消耗保養品最佳的補貨時機，新光三越觀察會員購物數據發現，40歲以上女性最常入手三大品牌為雅詩蘭黛、蘭蔻、LA MER，因此特別推出限時限量大容量組合，包括雅詩蘭黛5月1日至5月4日限定小棕瓶買1送1（買50ml再送60ml）、蘭蔻小黑瓶PRO大容量限時組5月1日限定4.2折、LA MER乳霜分享日4月24日至5月1日第二件5折等，讓母女、母子一起全齡保養。

雅詩蘭黛5月1日至5月4日限定小棕瓶買1送1（買50ml再送60ml）。圖／新光三越提供 LA MER乳霜分享日4月24日至5月1日第二件5折。圖／新光三越提供

現在是時尚無齡化的時代，時髦媽媽喜愛的配件單品其實眼光也跟年輕世代一樣，新光三越也鼓勵把媽媽當成最好的朋友麻吉，像是妝品、穿搭、珠寶飾品配件、運動夯鞋，都可以大膽為媽媽挑選，「母女同款、母子共玩」成為新潮流。在家就是最好的療癒，新光三越也看準「宅家療癒潮」，推薦多款話題家電新機、原食料理神器，讓居家生活更舒適愜意。

MICHAEL KORS ZOE藍色丹寧肩背包，7,900元。圖／新光三越提供 Nike V2K Run女款休閒鞋原價3,800元，特價2,660元。圖／新光三越提供 新光三越超級品牌周，PANDORA鍍14k金珍珠緞帶串飾手鍊套組原價8,760元，扣100點skm points優惠價6,570元。圖／新光三越提供

除了實體百貨，新光三越電商平台skm online母親節4月25日起登場，會員獨享全站指定商品單筆滿3千元送3千點skm points；精品、大家電、指定3C、珠寶單筆滿萬送5千點skm points，讓購物24小時不打烊。