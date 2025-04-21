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DIOR首爾舉辦夢幻展覽 Jisoo空氣瀏海俏麗登場

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
The New Look展區。圖／迪奧提供
The New Look展區。圖／迪奧提供

「迪奧：夢之設計師」（Christian Dior：Designer of Dreams）特展，自2017年品牌歡慶70週年之際首度於巴黎裝飾藝術博物館展出，之後巡迴倫敦、上海、成都、紐約、多哈、東京與利雅德等各大城市之後，自即日起至2025年7月13日來到韓國首爾的東大門設計廣場（Dongdaemun Design Plaza）。品牌大使Jisoo（金智秀）、韓韶禧、南柱赫、男團 SEVENTEEN 成員金珉奎、韓國男團TXT等均出席了日前舉辦的開幕派對。

身穿Dior 2025秋冬系列全黑洋裝亮相的Jisoo更特別與2024年於日本《Miss Dior Exhibition: Stories of a Miss》開幕時所穿的高級訂製禮服合影，該款禮服由女裝創意總監Maria Grazia Chiuri為Les Jardins de la Couture系列打造，綴以精緻花葉刺繡與水鑽珠飾，宛如詩意綻放於裙襬間，展現 Dior 經典浪漫的獨特魅力。

本次展覽由時尚史學家與資深策展人Florence Müller策展、全球知名建築事務所OMA的合夥人重松象平（Shohei Shigematsu）打造展出場景。展覽序章從位於巴黎蒙田大道30號（30 Montaigne）迪奧總部展開，這也是高級訂製服誕生之處。象徵迪奧風格的永恆標誌的New Look，以一座靈感來自 Bar 套裝裙襬曲線的裝置呈現。

接著兩個展間則述說迪奧先生對花卉與花園的熱愛。致敬Miss Dior香氛的展區，結合從未公開的珍稀檔案與法國藝術家Eva Jospin精緻創作，展現這款經典香水的多重面貌。另一夢幻展區則以象徵韓國美學的月壺造型，搭配藝術家金賢珠（HyunJoo Kim）韓紙藝術創作的星象花園裝置，打造如夢似幻的自然聖殿。

J'adore金色傳奇展間則展出法國藝術家Jean-Michel Othoniel 的雕塑作品、珠寶創意總監Victoire de Castellane與法國建築師暨設計師India Mahdavi攜手打造的夢幻瓶身、以及J'adore香水系列大使蕾哈娜（Rihanna）等女星拍攝廣告時所穿著的高訂禮服。展覽中段以韓國傳統拼布工藝 （Jogakbo）述說品牌歷任藝術總監的創作傳承，展區設計猶如縫紉絲帶的律動，最終並由韓國藝術家Zadie Xa以韓國傳統包裝布藝（Bojagi）呈現迪奧先生的肖像為壓軸。

白色畫布展間是Dior工坊（The Ateliers）向剪裁美學致敬的方式，色彩萬象（Colorama）展間則重組香氛、包款、彩妝、帽飾，彰顯品牌對色彩的掌握。而獻給Lady Dior包款的展間，則攜手9位韓國藝術家，與Lady Dior As Seen By計畫中17位創作者，以經典包款為畫布體現當代藝術的特色。巨星與迪奧（Stars in Dior）展間則展出葛麗絲凱莉、黛安娜王妃、Jisoo、席琳狄翁（Céline Dion）、珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）、安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）等女星穿著過的高訂禮服。

最後的夢幻舞會（The Dior Ball）展間展出以韓國文化中象徵純淨的白色與柔和粉彩為主調的一系列晚宴禮服，搭配韓裔藝術家Soo Sunny Park創作的沉浸式裝置，為此夢幻旅程劃上句點。

《Christian Dior：Designer of Dreams》全球特展來到首爾。圖／迪奧提供
《Christian Dior：Designer of Dreams》全球特展來到首爾。圖／迪奧提供
Dior品牌大使、SEVENTEEN成員金珉奎。圖／迪奧提供
Dior品牌大使、SEVENTEEN成員金珉奎。圖／迪奧提供
Miss Dior花園展間。圖／迪奧提供
Miss Dior花園展間。圖／迪奧提供
J'adore金色傳奇展區。圖／迪奧提供
J'adore金色傳奇展區。圖／迪奧提供
展覽場景設計師重松象平。圖／迪奧提供
展覽場景設計師重松象平。圖／迪奧提供
高級訂製服花園與韓紙藝術家Kim Hyun Joo創作。圖／迪奧提供
高級訂製服花園與韓紙藝術家Kim Hyun Joo創作。圖／迪奧提供
Dior品牌大使南柱赫。圖／迪奧提供
Dior品牌大使南柱赫。圖／迪奧提供
迪奧《Designer of Dreams》 首爾特展主視覺。圖／迪奧提供
迪奧《Designer of Dreams》 首爾特展主視覺。圖／迪奧提供
Lady Dior包款展間。圖／迪奧提供
Lady Dior包款展間。圖／迪奧提供
Dior色彩萬象（Colorama）展間。圖／迪奧提供
Dior色彩萬象（Colorama）展間。圖／迪奧提供
Dior品牌大使、韓國男團Tomorrow X Together（TXT）。圖／迪奧提供
Dior品牌大使、韓國男團Tomorrow X Together（TXT）。圖／迪奧提供
Dior傳承展間。圖／迪奧提供
Dior傳承展間。圖／迪奧提供
Dior品牌大使金智秀JISOO。圖／迪奧提供
Dior品牌大使金智秀JISOO。圖／迪奧提供
Dior 工坊（The Ateliers）展間。圖／迪奧提供
Dior 工坊（The Ateliers）展間。圖／迪奧提供
夢幻舞會（The Dior Ball）展間。圖／迪奧提供
夢幻舞會（The Dior Ball）展間。圖／迪奧提供
巨星與迪奧（Stars in Dior）展間。圖／迪奧提供
巨星與迪奧（Stars in Dior）展間。圖／迪奧提供
蒙田大道30號展間。圖／迪奧提供
蒙田大道30號展間。圖／迪奧提供
策展人Florence Müller。圖／迪奧提供
策展人Florence Müller。圖／迪奧提供
Dior品牌大使韓韶禧。圖／迪奧提供
Dior品牌大使韓韶禧。圖／迪奧提供

Dior 藝術家

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