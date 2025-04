DIOR首爾舉辦夢幻展覽 Jisoo空氣瀏海俏麗登場

「迪奧:夢之設計師」(Christian Dior:Designer of Dreams)特展,自2017年品牌歡慶70週年之際首度於巴黎裝飾藝術博物館展出,之後巡迴倫敦、上海、成都、紐約、多哈、東京與利雅德等各大城市之後,自即日起至2025年7月13日來到韓國首爾的東大門設計廣場(Dongdaemun Design Plaza)。品牌大使Jisoo(金智秀)、韓韶禧、南柱赫、男團 SEVENTEEN 成員金珉奎、韓國男團TXT等均出席了日前舉辦的開幕派對。

身穿Dior 2025秋冬系列全黑洋裝亮相的Jisoo更特別與2024年於日本《Miss Dior Exhibition: Stories of a Miss》開幕時所穿的高級訂製禮服合影,該款禮服由女裝創意總監Maria Grazia Chiuri為Les Jardins de la Couture系列打造,綴以精緻花葉刺繡與水鑽珠飾,宛如詩意綻放於裙襬間,展現 Dior 經典浪漫的獨特魅力。

本次展覽由時尚史學家與資深策展人Florence Müller策展、全球知名建築事務所OMA的合夥人重松象平(Shohei Shigematsu)打造展出場景。展覽序章從位於巴黎蒙田大道30號(30 Montaigne)迪奧總部展開,這也是高級訂製服誕生之處。象徵迪奧風格的永恆標誌的New Look,以一座靈感來自 Bar 套裝裙襬曲線的裝置呈現。

接著兩個展間則述說迪奧先生對花卉與花園的熱愛。致敬Miss Dior香氛的展區,結合從未公開的珍稀檔案與法國藝術家Eva Jospin精緻創作,展現這款經典香水的多重面貌。另一夢幻展區則以象徵韓國美學的月壺造型,搭配藝術家金賢珠(HyunJoo Kim)韓紙藝術創作的星象花園裝置,打造如夢似幻的自然聖殿。

J'adore金色傳奇展間則展出法國藝術家Jean-Michel Othoniel 的雕塑作品、珠寶創意總監Victoire de Castellane與法國建築師暨設計師India Mahdavi攜手打造的夢幻瓶身、以及J'adore香水系列大使蕾哈娜(Rihanna)等女星拍攝廣告時所穿著的高訂禮服。展覽中段以韓國傳統拼布工藝 (Jogakbo)述說品牌歷任藝術總監的創作傳承,展區設計猶如縫紉絲帶的律動,最終並由韓國藝術家Zadie Xa以韓國傳統包裝布藝(Bojagi)呈現迪奧先生的肖像為壓軸。

白色畫布展間是Dior工坊(The Ateliers)向剪裁美學致敬的方式,色彩萬象(Colorama)展間則重組香氛、包款、彩妝、帽飾,彰顯品牌對色彩的掌握。而獻給Lady Dior包款的展間,則攜手9位韓國藝術家,與Lady Dior As Seen By計畫中17位創作者,以經典包款為畫布體現當代藝術的特色。巨星與迪奧(Stars in Dior)展間則展出葛麗絲凱莉、黛安娜王妃、Jisoo、席琳狄翁(Céline Dion)、珍妮佛勞倫斯(Jennifer Lawrence)、安雅泰勒喬伊(Anya Taylor-Joy)等女星穿著過的高訂禮服。