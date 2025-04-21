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宏碁推2款美型AI桌機 迷你電腦一手掌握 全白AIO保隱私
宏碁針對桌機市場推出2款一體成型新品，包括迷你電腦Revo Box（RB102）與All-in-one桌上型電腦Aspire C27（C27-1E13U），兼具精緻美型外觀與強大效能，瞄準桌面空間有限的消費者，滿足居家、商務多元使用情境。
新款Revo Box主打極致小巧設計，尺寸僅0.73公升、重約0.5公斤，支援直立與平放2種擺放方式靈活變換，並附便攜支架，尤其適合用於空間有限的環境。搭載Intel Core Ultra處理器與Intel Arc顯示晶片，支援最高64GB記憶體與2TB SSD擴充，能流暢處理多工任務與日常應用。提供黑、白雙色選擇，預計5月上旬開賣，建議售價19,999元起。
而今年新款Aspire C27採用27吋FHD超窄邊框顯示器與簡約白色一體成型設計，搭載Intel Core 5／7處理器、16GB DDR5記憶體與1TB SSD儲存空間，具備Wi-Fi 6高速連線，提升工作效率與娛樂體驗。擁有1440p QHD 500萬畫素視訊鏡頭，特別採用按壓式POP-UP設計，提供清晰且具隱私的視訊會議體驗，並支援Copilot與Acer PurifiedVoice等AI功能。隨附白色系無線鍵盤與滑鼠，建議售價26,990～31,990元。
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