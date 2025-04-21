宏碁推2款美型AI桌機 迷你電腦一手掌握 全白AIO保隱私

英國最偉大的畫家，約瑟夫．馬洛德．威廉．透納（Joseph Mallord William Turner，1775-1851）透過對色彩與光線的卓越掌握，以生動描繪自然變化與力量，贏得「光之畫家」美譽，他獨樹一幟的風格，不僅重新定義了「風景畫」，更顛覆了18世紀的傳統藝術，開創嶄新的浪漫主義視野。透納對光線和色彩的探索深深影響了莫內和法國印象派畫家，並啟發了無數後世的藝術家。他更被英國民眾票選為20英鎊紙鈔上的封面人物，充分展現做為英國最受尊崇畫家的恆久影響力。

2025-04-21 15:21