夏季法式穿搭必備拉菲草包、條紋衫 CELINE經典演繹

ÉTÉ CELINE靈感源自法國蔚藍海岸與聖特羅佩（Saint-Tropez）的迷人風情，系列從容優雅的設計，專為輕鬆穿梭於城市與海岸之間的生活方式而打造，包括構築出現代夏季衣櫥的服裝單品、運用匠心工藝與豐富質地打造的拉菲草包款，更進一步延伸至CELINE MAISON家居系列，涵蓋可用於室內與戶外空間的裝飾品與家具，搭配夏日氛圍的海灘配件，共同為優雅從容的夏日休閒風景，注入風格化的藝術靈感。

夏日陽光閃爍波光在海面上閃爍、海風輕拂空中舞動的絲巾搖曳，種種南法里維埃拉（Riviera）蜿蜒海岸懷舊的度假回憶，完美體現了CELINE針對夏日所設計的季節限定系列精髓。服裝單品結合天然材質與奢華細節，洋溢常見於地中海地區精緻、低調奢華而又毫不費力的魅力：拉菲草、柳條纖維材質、海軍風的靛藍色牛仔布及條紋織布搭配金色扣飾、印有航海風字母C與船錨圖案等元素，傳遞出地中海陽光下的清新氣息。

品牌標誌性的TRIOMPHE元素以拉菲草、柳條、織物面料或天然皮革等細節形式重新詮釋，編織提籃更結合精湛的皮革及編織工藝，為CELINE多款經典包款換上度假氣息。傳統草帽則彰顯品牌精湛的手工匠藝，每位工匠都運用自己獨特的編織技術，使得每頂帽子都獨一無二，涼鞋、編織鞋和太陽鏡等時髦配件，則為整體造型畫龍點睛。