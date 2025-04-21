夏季法式穿搭必備拉菲草包、條紋衫 CELINE經典演繹
ÉTÉ CELINE靈感源自法國蔚藍海岸與聖特羅佩（Saint-Tropez）的迷人風情，系列從容優雅的設計，專為輕鬆穿梭於城市與海岸之間的生活方式而打造，包括構築出現代夏季衣櫥的服裝單品、運用匠心工藝與豐富質地打造的拉菲草包款，更進一步延伸至CELINE MAISON家居系列，涵蓋可用於室內與戶外空間的裝飾品與家具，搭配夏日氛圍的海灘配件，共同為優雅從容的夏日休閒風景，注入風格化的藝術靈感。
夏日陽光閃爍波光在海面上閃爍、海風輕拂空中舞動的絲巾搖曳，種種南法里維埃拉（Riviera）蜿蜒海岸懷舊的度假回憶，完美體現了CELINE針對夏日所設計的季節限定系列精髓。服裝單品結合天然材質與奢華細節，洋溢常見於地中海地區精緻、低調奢華而又毫不費力的魅力：拉菲草、柳條纖維材質、海軍風的靛藍色牛仔布及條紋織布搭配金色扣飾、印有航海風字母C與船錨圖案等元素，傳遞出地中海陽光下的清新氣息。
品牌標誌性的TRIOMPHE元素以拉菲草、柳條、織物面料或天然皮革等細節形式重新詮釋，編織提籃更結合精湛的皮革及編織工藝，為CELINE多款經典包款換上度假氣息。傳統草帽則彰顯品牌精湛的手工匠藝，每位工匠都運用自己獨特的編織技術，使得每頂帽子都獨一無二，涼鞋、編織鞋和太陽鏡等時髦配件，則為整體造型畫龍點睛。
時裝系列揉合海軍風條紋織布、鉤針編織、法式蕾絲等精美細節，完美捕捉自由、輕盈的度假氛圍；寬鬆的條紋棉質連衣裙則增添休閒氣息、印花比基尼搭配一件大地色調的寬鬆開衫和俐落剪裁喇叭牛仔褲或牛仔短裙、印花洋裝與短褲等休閒著裝，無論在悠閒的日間或精緻的夜晚，這些單品都可以搭配成一套合適的造型，夏日穿搭增添從容與時尚。
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