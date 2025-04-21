全球史上最大規模！ 英國最偉大畫家《威廉．透納》真跡畫展首度登台

威尼斯 — 聖母安康聖殿（Venice - Maria della Salute），1844，約瑟夫．馬洛德．威廉．透納（Joseph Mallord William Turner）。圖／TATE提供

英國最偉大的畫家，約瑟夫．馬洛德．威廉．透納（Joseph Mallord William Turner，1775-1851）透過對色彩與光線的卓越掌握，以生動描繪自然變化與力量，贏得「光之畫家」美譽，他獨樹一幟的風格，不僅重新定義了「風景畫」，更顛覆了18世紀的傳統藝術，開創嶄新的浪漫主義視野。透納對光線和色彩的探索深深影響了莫內和法國印象派畫家，並啟發了無數後世的藝術家。他更被英國民眾票選為20英鎊紙鈔上的封面人物，充分展現做為英國最受尊崇畫家的恆久影響力。

2025年適逢威廉．透納250週年誕辰，擁有全球最多透納真跡收藏，同時也是英國最具代表性的泰德美術館，發起「Turner 250」系列紀念活動，其中最受矚目、也是全球史上最大規模的威廉・透納全球巡迴展覽：「威廉．透納特展：崇高的迴響」，在摩洛哥、上海展出時，便吸引了萬千藝術愛好者前往朝聖。全球第三站將在今年6/27至10/12於中正紀念堂盛大展出，屆時廣大熱愛藝術的觀眾，將可近距離欣賞這位藝術巨匠的非凡創作，感受他卓絕的藝術魅力。而展覽預售票及各種限量套票也巧妙安排在透納4/23 250歲生日當天中午12點於udn售票網獨家開賣，祝透納這位英國最偉大的畫家生日快樂之餘，也別忘了準時開搶！

百幅真跡畫作首度登台 錯過再等10年 本次展覽焦點之一，是透納在1844年展出的《威尼斯-聖母安康聖殿》，整幅畫作以聖母安康聖殿為畫作中心，描繪出它作為巴洛克建築的傑作，同時也涵蓋周圍的運河、海關大樓和造幣廠等威尼斯著名地標，整個場景瀰漫在涼爽夜晚光景中，不僅描繪出這座城市的詩意氛圍，也反映了他內心對威尼斯的深厚情感。另一件不容錯過的經典就是《藍色瑞吉山之日出》，被公認為是透納最傑出的作品之一，此畫作描繪的是黎明破曉前的雄偉山景，以富有層次的細膩筆觸，完美捕捉寧靜的清晨時刻，這幅畫在巡展結束後，將會回到泰德美術館封存10年，錯過本次展出就要再等10年！

藍色瑞吉山之日出（The Blue Rigi, Sunrise），1842，約瑟夫．馬洛德．威廉．透納（Joseph Mallord William Turner）。圖／TATE提供

台灣獨家推出 首波必搶超值限量珍藏套票！

台灣主辦單位為擴大慶祝「Turner 250」活動，特別以《威尼斯-聖母安康聖殿》、《藍色瑞吉山之日出》兩件重點展品，推出台北展首波精美限定商品，並在4/23透納生日當天中午12點開賣400元單人預售票及擁有畫框特殊設計的900元雙人紀念套票，及典藏杯墊套票、圖錄套票等；更為擴大慶祝，限量推出僅250組的光影珍藏生日獻禮，以及與知名作家謝哲青合作推出的限量講座套票。不只如此，於udn售票網購票更能加碼抽20英鎊以及泰德美術館與Swatch聯名的手錶，邀請全台熱愛藝術的朋友把握機會，搶先預約這場機會難得的藝術饗宴。

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「威廉．透納特展：崇高的迴響」展覽推出限量的光影珍藏生日獻禮套票、以畫框為概念打造的實體雙人紀念套票，並與知名作家謝哲青合作講座套票等9類票種，供藝術愛好者挑選。圖／聯合數位文創提供

全球史上最大規模威廉．透納真跡畫展首度來台展出

英國最偉大的藝術家威廉．透納，將其大部分作品遺贈給英國，並收藏於泰德美術館，本展將帶來高達80件威廉．透納真跡，涵蓋素描、水彩以及珍貴油畫，內容巧妙結合透納的旅行經歷與創作主題，以始於英國風景、走入山間、歷史故事、威尼斯、海上風暴、海天之間、大自然的崇高美學等主題，分為七大展區，貫穿他精彩的創作生涯。

從透納早期描繪英國風景的細緻筆觸，到壯麗再現阿爾卑斯山光影變幻的作品，再到對威尼斯詩意氛圍的描繪，完整揭示透納藝術風格的演變歷程，以及他對光線與氛圍獨特的詮釋。觀眾不僅可欣賞到透納早期精緻的風景畫，更能欣賞到他晚期奔放自由的色彩運用。為了凸顯透納作品的劃時代，泰德美術館更精選近30件當代藝術家作品加入展出，打造出前所未有、最大規模也是最全面的威廉．透納特展。

阿波羅和達芙妮的故事（Story of Apollo and Daphne），1837，約瑟夫．馬洛德．威廉．透納（Joseph Mallord William Turner）。圖／TATE提供

英國最偉大的畫家 威廉．透納的恆久影響力

英國泰德美術館策展人伊莉莎白．布魯克表示：「本展將引領觀眾走進威廉．透納的自然世界，從壯麗的風景畫到他作為光線與氛圍的探索先驅，呈現這位大師非凡的藝術成就。展覽將與約翰．亞康法、奧拉佛．埃利亞松、理查德．朗、科妮莉亞．帕克、凱蒂．帕特森、馬克．羅斯科、潔西卡．沃博伊斯等近30位頂尖藝術家的作品對話，顯示透納對繪畫及西方藝術中崇高表現的深遠影響。80件透納真跡與近30件當代藝術作品的並陳，對我們來說是巨大的挑戰，儘管過程充滿困難，能夠成功在台灣展出，我們深感榮幸，並且誠摯地邀請大家，把握這個難得的機會，親眼見證威廉．透納的藝術魅力。」

「威廉．透納特展：崇高的迴響」將於今年6/27至10/12在中正紀念堂盛大展出，4/23透納生日當天中午12點，udn售票網獨家搶先開賣預售票，包含預售單人票400元、畫框特殊設計雙人紀念套票900元，以及台北展限定商品套票，更與知名作家謝哲青合作舉辦透納主題講座，推出限量講座套票等。為盛大慶祝威廉．透納大規模真跡首度在台展出，主辦單位更加碼推出，預售期間在udn售票網購買任一票種，即可參加印有透納自畫像的20英鎊週週抽，以及Tate × Swatch聯名手錶【TURNERS SCARLET SUNSET】抽獎活動，趕緊把握機會預約這場今年度最盛大的藝術饗宴。更多資訊請上udn售票網查詢 https://pse.is/7f8nv6 。

預售期間在udn售票網購買任一票種，即可參加印有透納自畫像的20英鎊週週抽，以及Tate × Swatch聯名手錶抽獎活動。（圖片來源：TATE）

「威廉．透納特展：崇高的迴響」英國泰德美術館典藏

展覽日期｜2025.6.27 - 10.12

展覽地點｜中正紀念堂一、二展廳

展覽時間｜每日10:00 - 18: 00（17:00停止售票入場）

授權單位｜英國泰德美術館

主辦單位｜聯合數位文創

協辦單位｜國立中正紀念堂管理處

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