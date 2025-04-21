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全聯、大潤發葡萄酒大賞最高回饋15% 德製水晶葡萄酒杯3.8折換購

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全聯推出「德國華麗水晶賞」超值換購，威士忌杯10福利點+420元。圖／全聯福利中心提供 ※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
全聯推出「德國華麗水晶賞」超值換購，威士忌杯10福利點+420元。圖／全聯福利中心提供
※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

全聯、大潤發聯手搶攻春夏葡萄酒品飲商機！全聯「新世界葡萄酒大賞」即日起至5月1日限時開跑，祭出多款新世界酒款優惠，不僅有多件折扣，購買葡萄酒系列單筆每滿1,000元贈1,000福利點、滿1,500元再加贈750點，等於滿3,000元享最高15%回饋。搭配「德國華麗水晶賞」換購活動，福利卡友可用10福利點加價400元起，將德國製Nachtmann葡萄酒杯、飲料杯、威士忌杯及金魚盤等高質感餐桌用品帶回家，最低只要1.8折，在家也能以酒佐餐，營造優雅儀式感。

全聯再度邀請葡萄酒達人林才右推薦4款精選新世界酒款，包括果香濃郁、酒體豐厚的「阿根廷DON DAVID精釀卡本內蘇維翁紅酒」，單瓶特價389元，任2瓶729元；辛香果韻兼具的「尼德堡5600創始系列希哈紅酒」來自南非，單瓶338元、任3瓶897元；「智利七色鳥粉紅葡萄酒」則主打紅色水果香氣，單瓶319元、任2瓶550元；「智利大牛哥微甜蜜思嘉白葡萄酒」帶有濃郁水蜜桃與蜂蜜香氣，特價309元、任2瓶598元，多款熱門酒款單瓶300元有找，CP值超高。

大潤發即日起至5月15日「春遊佳釀」檔期則主推4款舊世界酒款，包含適合搭配涼拌海鮮的「義大利羅卡灰皮諾白葡萄酒」，每瓶僅199元；「義大利普利亞微甜白葡萄酒」帶有蜂蜜與柑橘香，售價379元；清爽型的「法國勃艮地卡多萊加美紅酒」每瓶499元，及「法國波爾多格拉夫達斯堡紅酒」售價469元，是入門波爾多酒款首選，搭餐或單飲皆宜。

為進一步推廣葡萄酒文化，全聯、大潤發舉辦多場品酒試飲會，4月25日至27日於全台大潤發門市登場，中崙、頭份及忠孝店更邀請酒莊莊主親臨與消費者互動。試飲會期間，單筆購買葡萄酒滿2,388元即贈總值500元的葡萄酒抵用券，包括大潤發現金抵用券300元（限量600張）與全聯福利中心滿額折價券200元（限量5萬張）。

全聯推出「德國華麗水晶賞」超值換購，金魚盤10福利點+520元。圖／全聯福利中心提供
全聯推出「德國華麗水晶賞」超值換購，金魚盤10福利點+520元。圖／全聯福利中心提供
德國製精湛水晶工藝結合璀璨晶鑽技術，讓素面水晶玻璃也能綻放通透光澤。圖／全聯福利中心提供 ※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
德國製精湛水晶工藝結合璀璨晶鑽技術，讓素面水晶玻璃也能綻放通透光澤。圖／全聯福利中心提供
※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
4月25～27日大潤發品酒試飲會，單筆消費滿額就送500元抵用券。圖／全聯福利中心提供 ※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
4月25～27日大潤發品酒試飲會，單筆消費滿額就送500元抵用券。圖／全聯福利中心提供
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全聯推出「德國華麗水晶賞」超值換購，貴族飲料杯2入組10福利點+400元。圖／全聯福利中心提供 ※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
全聯推出「德國華麗水晶賞」超值換購，貴族飲料杯2入組10福利點+400元。圖／全聯福利中心提供
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德製水晶工藝葡萄酒杯3.8折換購。圖／全聯福利中心提供 ※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
德製水晶工藝葡萄酒杯3.8折換購。圖／全聯福利中心提供
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全聯新世界葡萄酒大賞最高回饋15%。圖／全聯福利中心提供 ※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
全聯新世界葡萄酒大賞最高回饋15%。圖／全聯福利中心提供
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紅酒 義大利 葡萄酒

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