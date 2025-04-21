璀璨鑽石打造靈動蕾絲 蕭邦臻品獻給至柔至剛的母親

母愛，如絲綢般溫柔，亦如鑽石般堅韌。瑞士精品品牌蕭邦（CHOPARD）為至柔又至剛的母親，以璀璨瑰麗的鑽石打造柔軟細緻的蕾絲，致獻Precious Lace系列珠寶與L'Heure du Diamant珠寶腕表，詮釋母愛柔美與力量的交融。

蕾絲工藝於16世紀的威尼斯開始發展，隨後傳至歐洲各地，並在比利時、法國、西班牙和英國等國家演變出不同的特色。因為高度精密的人手工藝，這種華麗的飾物往往用於皇室和貴族的服飾上，是尊貴與奢華的象徵。蕭邦採用世界上最堅硬的天然鑽石與珍貴寶石，精心琢磨成透過剔透璀璨的梨形和明亮式圓形，以靈動輕盈的蕾絲圖騰為靈感，融合精緻的鏤空設計與優雅的曲線造型，打造出Precious Lace如蕾絲般細膩、輕盈的美感。每一個鏤空的圖案，都以其獨特的形狀和輪廓，如同母愛一般，溫柔包覆卻又蘊含強大的力量。

而品牌最具代表性的L'Heure du Diamant珠寶表，誕生於美學風尚最興盛的1960年代末誕生，時代的活力四射的創意設計繽紛多彩為系列作品注入鮮明風格。系列的獨創皇冠鑲嵌工藝使用V形鑲爪，提升鑽石光線穿透力，以鑽石本身的其純淨與火彩營造出漂浮般的璀璨光環。