璀璨鑽石打造靈動蕾絲 蕭邦臻品獻給至柔至剛的母親
母愛，如絲綢般溫柔，亦如鑽石般堅韌。瑞士精品品牌蕭邦（CHOPARD）為至柔又至剛的母親，以璀璨瑰麗的鑽石打造柔軟細緻的蕾絲，致獻Precious Lace系列珠寶與L'Heure du Diamant珠寶腕表，詮釋母愛柔美與力量的交融。
蕾絲工藝於16世紀的威尼斯開始發展，隨後傳至歐洲各地，並在比利時、法國、西班牙和英國等國家演變出不同的特色。因為高度精密的人手工藝，這種華麗的飾物往往用於皇室和貴族的服飾上，是尊貴與奢華的象徵。蕭邦採用世界上最堅硬的天然鑽石與珍貴寶石，精心琢磨成透過剔透璀璨的梨形和明亮式圓形，以靈動輕盈的蕾絲圖騰為靈感，融合精緻的鏤空設計與優雅的曲線造型，打造出Precious Lace如蕾絲般細膩、輕盈的美感。每一個鏤空的圖案，都以其獨特的形狀和輪廓，如同母愛一般，溫柔包覆卻又蘊含強大的力量。
而品牌最具代表性的L'Heure du Diamant珠寶表，誕生於美學風尚最興盛的1960年代末誕生，時代的活力四射的創意設計繽紛多彩為系列作品注入鮮明風格。系列的獨創皇冠鑲嵌工藝使用V形鑲爪，提升鑽石光線穿透力，以鑽石本身的其純淨與火彩營造出漂浮般的璀璨光環。
而品牌更巧妙融合藝術傳承與現代設計，以摩登的幾何線條重新演繹1960年代的現代主義風格。金色的枕型表款搭載自動上鏈機芯，表面燦亮搭配靈感來自1960年代的「樹皮」質感工藝表鏈，精細雕刻的質地與光芒展現金質的柔軟與輕盈。橢圓形表殼的腕表以絕佳比例拉長表面，與環繞表圈的璀璨鑽石形成恰到好處的尺寸，能服貼手腕並完美為日常造型畫龍點睛。而八邊形表款則是以品牌傳人卡爾舍費爾（Karl Scheufele）於1969年為妻子設計的經典腕表為靈感，搭配珍珠母貝及孔雀石表盤，復古比例與現代設計完美融合，最能代表與媽媽相處每一刻的珍貴時光。
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