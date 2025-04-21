夏季清爽喝！全家推無糖茶新品 7-ELEVEN可客製加珍珠

近期氣溫攀升，飲品市場迎來夏季銷售高峰，全家、7-ELEVEN都推出新茶飲升級現萃即飲體驗，搶攻夏季手搖飲商機。

全家便利商店宣布旗下茶飲品牌正式更名為「Let’s Tea」，持續聚焦「原茶、奶茶、果茶、現煮茗茶」4大產品線，搶攻夏日手搖飲市場。同步推出4款全新飲品，包括2款無糖原茶「四季春青茶」與「阿里山高冷烏龍」，採用快萃破壁技術，強調原茶風味，迎合輕飲無糖趨勢。

消費者喜愛的果茶系列也推出新品，「芭樂檸檬綠」主打台灣在地白芭樂與檸檬果香，果纖口感鮮明；另與植物奶品牌OATLY合作，推出「OATLY燕麥奶紅茶」，提供滑順低負擔新選擇。全家同步觀察中午用餐時段為手搖飲熱銷高峰，6成消費者偏好搭配主食，祭出指定鮮食搭購Let’s Tea省10元優惠。

全新品牌識別由設計師馮宇操刀，融入茶葉與時鐘意象，展現好茶沖調的時間感與便利商店即時供應雙重意象。全家近年陸續導入封膜機，至今已涵蓋全台逾4,000間門市。即日起至4月29日，購買任2杯Let’s Tea飲品，即可獲贈限量質感保冷袋。

7-ELEVEN自2014年首創超商「CITY TEA現萃茶」品牌，2020年更開發單杯萃茶機，主打24小時新鮮現萃，目前全台設置店舖已達3,000間。2024年再推全新品牌「不可思議茶BAR」，打造專業手搖飲風格飲品。

延續熱銷表現，7-ELEVEN將「不可思議茶BAR」招牌茶飲陸續導入CITY TEA，全新推出「梔子花青茶」、「琥珀小葉紅茶」，強調花香、甘韻與清爽口感，即日起至4月29日享每杯省10元優惠，更提供奶蓋、珍珠加購服務。