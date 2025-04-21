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壽司郎×排球少年!!聯名登場！飲料杯、貼紙通通帶回家

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
針對全台5間指定門市，將打造成為「排球少年!!主題店」。圖／壽司郎提供
針對全台5間指定門市，將打造成為「排球少年!!主題店」。圖／壽司郎提供

排少粉們準備衝了！「壽司郎」攜手日本超人氣動漫《排球少年!!》，於4月23日至5月18日期間，展開為期26天的聯名活動，活動期間將推出「豪華海鮮十分殺球」、「青醬酪梨鮮蝦海苔包」等兩款聯名餐點，隨餐還可獲得Q版人物插卡；購買指定商品，則可獲贈聯名透卡、吉祥物角色貼紙等不同贈品。購買指定飲品或消費滿額，則可購買排球少年!!環保袋、飲料杯、小圓包等不同週邊，全台還將打造5間排球少年!!主題門市，讓粉絲們盡情拍照打卡！

壽司郎本次攜手「排球少年!!」推出限時聯名活動，以劇情中的烏野高中、音駒高中、青葉城西高中、稻荷崎高中、梟谷學園高中為主要元素。針對活動壽司郎打造兩款聯名餐點，「豪華海鮮十分殺球」每份120元，「青醬酪梨鮮蝦海苔包」每份90元，隨餐將贈送「排球少年!!Q版人物插卡」，共計有20款，隨機發送，全台限量10萬張。活動期間購買「野生鮪魚豪華拼盤」（300元），則可獲贈「排球少年!!透卡」，全套共11款，4月23日至5月4日推出6款，5月5日至5月18日推出5款，全台限量45,000張，隨機發送。購買「白巧克力草莓大理石慕斯蛋糕（90元）」，隨餐贈送「排球少年!!吉祥物貼紙」，全套共16款，限量40,000張，送完為止。

聯名活動期間，點購可口可樂、雪碧、美粒果或可爾必思，即可以組合優惠價200元，購買「排球少年!!聯名環保袋」，全套共5款，隨機出貨。全台限量30,000組。另外內用單筆發票滿700元，即可加價換購排球少年!!週邊產品，「排球少年!!聯名飲料杯」加購價250元，「排球少年!!聯名小圓包」加購價200元。每筆發票最多可換購2個，滿1400元以上的發票最多可換購4個，均各5款，全台限量各15,000個，隨機出貨。

壽司郎並針對全台5間門市，打造「排球少年!!主題店」，可以看見滿滿的排球少年!!元素與裝飾，包括有台北中華路店、新店中興路店、台中新時代店、台南南紡店與高雄夢時代店。另外，凡參與社群活動，完成任務者，還有機會獲得「排球少年!!聯名壽司盤」，限量50個。

壽司郎×排球少年!!吉祥物貼紙，共16款，全台限量4萬張。圖／壽司郎提供
壽司郎×排球少年!!吉祥物貼紙，共16款，全台限量4萬張。圖／壽司郎提供
壽司郎×排球少年!!聯名透卡，共11款，全台限量4.5萬張。圖／壽司郎提供
壽司郎×排球少年!!聯名透卡，共11款，全台限量4.5萬張。圖／壽司郎提供
壽司郎×排球少年!!聯名環保袋，加購價200元。圖／壽司郎提供
壽司郎×排球少年!!聯名環保袋，加購價200元。圖／壽司郎提供
壽司郎×排球少年!!聯名小圓包，加購價200元。圖／壽司郎提供
壽司郎×排球少年!!聯名小圓包，加購價200元。圖／壽司郎提供
壽司郎攜手《排球少年!!》，推出人物插卡、透卡、吉祥物貼紙、飲料杯等豐富週邊。圖／壽司郎提供
壽司郎攜手《排球少年!!》，推出人物插卡、透卡、吉祥物貼紙、飲料杯等豐富週邊。圖／壽司郎提供
針對全台5間指定門市，將打造成為「排球少年!!主題店」。圖／壽司郎提供
針對全台5間指定門市，將打造成為「排球少年!!主題店」。圖／壽司郎提供
參與社群活動，有機會獲得「壽司郎×排球少年!!聯名壽司盤」，限量50名。圖／壽司郎提供
參與社群活動，有機會獲得「壽司郎×排球少年!!聯名壽司盤」，限量50名。圖／壽司郎提供
壽司郎×排球少年!!聯名環保袋，加購價200元。圖／壽司郎提供
壽司郎×排球少年!!聯名環保袋，加購價200元。圖／壽司郎提供
壽司郎×排球少年!!聯名飲料杯，加購價250元。圖／壽司郎提供
壽司郎×排球少年!!聯名飲料杯，加購價250元。圖／壽司郎提供
壽司郎推出排球少年!!人物插卡、透卡、吉祥物貼紙等聯名產品。圖／壽司郎提供
壽司郎推出排球少年!!人物插卡、透卡、吉祥物貼紙等聯名產品。圖／壽司郎提供
壽司郎×排球少年!! Q版人物插卡，共20款，全台限量10萬張。圖／壽司郎提供
壽司郎×排球少年!! Q版人物插卡，共20款，全台限量10萬張。圖／壽司郎提供

壽司郎 排球 發票

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