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哭哭！麥當勞「人氣飲品」4月23日停賣 麥脆鷄腿降價1元

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「麥脆鷄腿」 加入「1+1星級點」，搭配小杯冷飲或熱紅茶，每套69元。圖／麥當勞提供
「麥脆鷄腿」 加入「1+1星級點」，搭配小杯冷飲或熱紅茶，每套69元。圖／麥當勞提供

麥當勞自4月23日起，將以韓國直送的「不倒翁OTOKI」韓式甜辣醬，推出「韓風甜辣炸鷄腿」及「韓風甜辣鷄腿堡」。此外，麥當勞也將調整菜單，早餐菜單將新增「麥香鷄」，「1+1星級點」則新增「麥脆鷄腿」，而且麥脆鷄腿單點價格由69元調降為68元。不過「熱巧克力」將於4月23日停止販售。

麥當勞揉合韓國直送的「不倒翁OTOKI」韓式甜辣醬，推出「韓風系列」產品，包括「韓風甜辣鷄腿堡」、「韓風甜辣炸鷄腿」，4月23日起至5月20日（或售完為止）限時登台。「韓風甜辣鷄腿堡」嚴選主廚鷄腿排，以北海道酪乳粉醃製入味，佐以不倒翁OTOKI韓式甜辣醬，再搭配高麗菜絲、番茄片，甜中帶辣、層次分明，單點124元，經典套餐189元。「韓風甜辣炸鷄腿」則將原味麥脆鷄腿，裹上正宗韓式甜辣醬，單點1塊75元，2塊搭配經典套餐則為199元。

活動期間掃描麥當勞APP會員QR code或登入麥當勞APP全球版歡樂送購買韓風系列套餐，就有機會抽中「可口可樂韓風醬淋暢享組」，內含可口可樂韓風醬淋暢享餐墊1張，及可口可樂韓風醬淋圍兜兜1件，限量100名。另外，凡使用麥當勞歡樂送訂超值全餐或分享餐，還有機會抽中「韓國雙人來回機票」。

4月23日起，麥當勞更新部份菜單，「麥脆鷄腿（原/辣味）」將新增至「1+1星級點」，同時單點價格調降1元。早餐菜單新增「麥香鷄」，單點48元。McCafé新增「金選咖啡系列」，其中「金選美式咖啡（冰/熱）」單點60元，「金選那堤（冰/熱）」單點87元。至於「熱巧克力」則將停止販售。

麥當勞自4月23日起，將推出「隨身輕巧購物袋」，搭配雙面圓形口袋及扣環設計，收納後方便隨身攜帶，每個99元，限量5萬個。4月23日起至5月21日，於麥當勞餐廳借用好盒器循環杯購買飲品，並完成歸還者，即可於好盒器LINE獲得「中杯可口可樂免費兌換券」1張。

麥當勞「韓風系列」自4月23日起限期登場。圖／麥當勞提供
麥當勞「韓風系列」自4月23日起限期登場。圖／麥當勞提供
麥當勞限時推出「韓風甜辣鷄腿堡」。圖／麥當勞提供
麥當勞限時推出「韓風甜辣鷄腿堡」。圖／麥當勞提供
麥當勞「韓風甜辣炸鷄腿」，單點1塊75元。圖／麥當勞提供
麥當勞「韓風甜辣炸鷄腿」，單點1塊75元。圖／麥當勞提供
麥當勞推出全新「隨身輕巧購物袋」，售價99元。圖／麥當勞提供
麥當勞推出全新「隨身輕巧購物袋」，售價99元。圖／麥當勞提供

可口可樂 套餐 麥當勞

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