哭哭！麥當勞「人氣飲品」4月23日停賣 麥脆鷄腿降價1元

麥當勞自4月23日起，將以韓國直送的「不倒翁OTOKI」韓式甜辣醬，推出「韓風甜辣炸鷄腿」及「韓風甜辣鷄腿堡」。此外，麥當勞也將調整菜單，早餐菜單將新增「麥香鷄」，「1+1星級點」則新增「麥脆鷄腿」，而且麥脆鷄腿單點價格由69元調降為68元。不過「熱巧克力」將於4月23日停止販售。

麥當勞揉合韓國直送的「不倒翁OTOKI」韓式甜辣醬，推出「韓風系列」產品，包括「韓風甜辣鷄腿堡」、「韓風甜辣炸鷄腿」，4月23日起至5月20日（或售完為止）限時登台。「韓風甜辣鷄腿堡」嚴選主廚鷄腿排，以北海道酪乳粉醃製入味，佐以不倒翁OTOKI韓式甜辣醬，再搭配高麗菜絲、番茄片，甜中帶辣、層次分明，單點124元，經典套餐189元。「韓風甜辣炸鷄腿」則將原味麥脆鷄腿，裹上正宗韓式甜辣醬，單點1塊75元，2塊搭配經典套餐則為199元。

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4月23日起，麥當勞更新部份菜單，「麥脆鷄腿（原/辣味）」將新增至「1+1星級點」，同時單點價格調降1元。早餐菜單新增「麥香鷄」，單點48元。McCafé新增「金選咖啡系列」，其中「金選美式咖啡（冰/熱）」單點60元，「金選那堤（冰/熱）」單點87元。至於「熱巧克力」則將停止販售。