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威廉王子全家再缺席皇室復活節禮拜原因曝光！凱特王妃現身童軍活動2改變引關注
英國王室今年復活節主日禮拜於溫莎聖喬治教堂舉行，由查爾斯國王與卡蜜拉王后率領出席，多位王室成員齊聚一堂。然而，備受矚目的威廉王子和凱特王妃，以及他們的3位子女喬治王子、夏綠蒂公主與路易王子卻未現身，引發外界關注，難道威廉王子一家人真想與老爸查爾斯國王切割？
根據英國媒體報導，其實威廉與凱特早獲國王批准，選擇在諾福克的安默爾莊園度過感恩節，全心陪伴孩子返校前的時光，展現「以家庭為重」的現代王室精神。英國「太陽報」前王室記者查爾斯·雷指出：這並非威廉王子一家首次「缺席」王室復活節活動，去年凱特王妃確診癌症時也未出席，而今年只是延續同樣步調，在莊園安排復活節尋蛋等親子活動，反映了威廉王子和凱特王妃以身為父母為優先的考量，展現王室貼近現代家庭價值的改變。
近來，凱特王妃在Instagram公開參與童軍健行的活動。身為英國童軍協會聯合總會長的她，與童軍總領隊及一群青少年在英國湖區徒步，談論自然與心靈連結，展現溫暖親民的一面。值得一提的是，王妃此次未配戴她要價台幣1,560萬元、原屬戴安娜王妃遺物的婚戒，而改以較低調的永恆戒指堆疊現身。據國外珠寶專家表示，這樣的選擇，不僅貼合這次童軍活動自然與療癒的主題，也象徵她在健康挑戰後的人生轉變，更顯其內斂與堅韌。
除了飾品引發關注，凱特王妃的穿搭同樣成為話題。她此行戴上深綠色蓬鬆「報童帽」，搭配經典綠色飛行外套與針織毛衣，重現2000年代初Y2K風格。而「報童帽」曾是90年代至千禧時期的時尚指標，如今在王妃的加持下可望回歸潮流。從選擇服裝到育兒態度，凱特以實際行動展現新世代王室形象，尊重傳統又不失個人風格。
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