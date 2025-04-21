獨／8年「福岡天神屋台 炒麵麵包」預告熄燈！粉絲不捨

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「福岡天神屋台 炒麵麵包」以日式炒麵麵包為招牌。圖／擷取自福岡天神屋台-北車炒麵麵包粉絲頁
「福岡天神屋台 炒麵麵包」以日式炒麵麵包為招牌。圖／擷取自福岡天神屋台-北車炒麵麵包粉絲頁

想吃得珍惜最後的時光！位於台北車站商圈的「福岡天神屋台 炒麵麵包」近日提前宣布，將於今年9月15日結束8年的營業時光。隨著消息曝光，也引起許多粉絲不捨，表示「謝謝你們提早說…結束前會再去光顧的」、「要趁結束營業前，多去買來吃了」、「炒麵好吃又便宜，結束前一定會多去買」

「屋台」乃是日本極具代表性的庶民飲食文化。隱身在南陽街巷弄內的「福岡天神屋台 炒麵麵包」，自2016年開幕至今，主打日式道地風味的炒麵麵包，還有醬汁炒麵、泡菜炒麵等不同餐點，另外也有草莓牛奶、玉子燒等品項，其中招牌的炒麵麵包每份50元，炒麵也是50元起。雖然店面僅提供外帶服務，但是食物可口、價格親民，因此仍不減人氣，在google map累積近千則評論，平均獲得4.4分。

儘管獲得許多粉絲喜愛，也陪伴許多顧客度過補習時光，但是「福岡天神屋台 炒麵麵包」近日提前預告，因來即將迎來新的人生階段，將於9月15日正式結束營業。公告中也指出「我們提前公告，而不是等到結束後才感嘆『好可惜』。接下來的日子裡，希望你們能陪我們走到9月15日，讓這段時光成為彼此珍貴的回憶。」粉絲們對於停業消息，也表示「感謝好吃的炒麵與麵包，結束前會再前去購買」、「好險我還有時間再去吃！」、「喔不，我每次路過必買的店」

除了炒麵麵包，店內也提供日式炒麵。圖／擷取自福岡天神屋台-北車炒麵麵包粉絲頁
除了炒麵麵包，店內也提供日式炒麵。圖／擷取自福岡天神屋台-北車炒麵麵包粉絲頁

炒麵 福岡 麵包

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