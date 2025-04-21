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有行旅／小凡爾賽宮尊榮慢旅
屏東藏有一處祕境莊園，萬坪歐式建築與藝術花園，彷若世外桃源。有行旅獨家策畫尊榮慢旅，帶領旅人走進企業家私人行館，鑑賞主人珍藏骨董家具與藝術品。深入台灣熱帶觀賞魚出口王國，揭開彩色青蛙基因之祕；拜訪獲獎巧克力莊園，體驗奪金製程工藝。還有由新加坡金牌主廚精心打造私宅家宴。
有行旅六月一日「小凡爾賽宮一日遊」，一對一說明會，報名請洽：02-8643-3959、8643-3926，或請瀏覽有行旅官網：https://reurl.cc/nmNZvn
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