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撐不住！基隆連珍糕餅喊漲 「芋泥球」調漲為60元、漲幅9%
荷包又薄了！基隆的老字號糕餅店「連珍糕餅店」，近日宣布「芋泥球」每盒調整為60元，較現行售價調漲5元，漲幅為9%。
歷史悠久的「連珍糕餅店」鄰近基隆廟口，店內提供芋泥球、芋泥夾心蛋糕、泡芙、草莓生乳卷等豐富的糕點產品，乃是基隆極具代表性的人氣名店，在google map累積超過3,200則評論。其中芋泥產品標榜使用新鮮的大甲芋頭，經去除頭尾後取精華部位製作而成，獲得許多消費者青睞。
因應國際原物料成本上漲，連珍糕餅店在2021年12月時，曾針對部份商品調漲5～20元。近日連珍糕餅店也發布公告，表示連珍芋泥球將於5月1日，每盒（4入）調整為60元。隨著消息出爐，即在地方社團引起討論，粉絲也表示「全世界都漲，就我的薪水沒漲」、「漲不停」。
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