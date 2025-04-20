撐不住！基隆連珍糕餅喊漲 「芋泥球」調漲為60元、漲幅9%

荷包又薄了！基隆的老字號糕餅店「連珍糕餅店」，近日宣布「芋泥球」每盒調整為60元，較現行售價調漲5元，漲幅為9%。

歷史悠久的「連珍糕餅店」鄰近基隆廟口，店內提供芋泥球、芋泥夾心蛋糕、泡芙、草莓生乳卷等豐富的糕點產品，乃是基隆極具代表性的人氣名店，在google map累積超過3,200則評論。其中芋泥產品標榜使用新鮮的大甲芋頭，經去除頭尾後取精華部位製作而成，獲得許多消費者青睞。