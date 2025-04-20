全台首創Buffet新體驗！新竹煙波「莫內饗宴」即日起試營運

煙波集團新竹湖濱館「莫內自助餐廳」為飯店開幕近30年來首次進行全室改裝，重磅推出全新頂級Buffet品牌「莫內饗宴」即日起試營運。莫內饗宴以印象派大師「莫內」喜愛運用新鮮食材製作料理的細膩與講究為核心概念，精心設計七大豐盛餐區，透過鮮、貴、潮、精、名、趣、永的七感核心，展開全新自助餐創新的服務模式。消費者於周日至周四享用午、晚餐，還可免費全日體驗新竹湖濱館千坪休閒設施，期望帶給消費者如同莫內對於體驗美好生命而認真生活的感受。

煙波集團新竹湖濱館的「莫內饗宴」以明亮的法式風格和百道豐盛佳餚迎賓，彷彿置身歐洲高貴奢華饗宴。自助餐檯以大理石紋理和線條展現現代沉穩與時尚俐落，外圍座位區花藝為歐式花園風格，配上3米高的大面窗景，和窗外綠樹藍天的光影，真有沉浸動人璀璨的藝術氣息。

「莫內饗宴」不僅結合歐式花園空間，更由煙波主廚團隊精心設計百道的奢華美味呈現給賓客，也從單純的「食」發展更多元的餐飲體驗，延伸至七感核心主軸。

鮮－《極鮮藝術》以產地直送、主廚當日新鮮料理為概念。

貴－《世界珍饈》以各國頂級食材為核心，無時差供應。

潮－《流行食尚》精選話題十足，打造味蕾新潮體驗。

精－《食藝精品》透過視覺與工藝，注入更多美學巧思。

名－《名品合作》與國際職人攜手打造聯名佳作。

趣－《沉浸體驗》邀賓客參與玩味儀式和體驗過程。

永－《永續風味》堅持在地直送、友善耕作。

亮點二：向莫內大師致敬、創作七大Buffet豐盛餐區

各餐區的命名靈感皆出自莫內大師，充滿了印象派的藝術氣息，像是燒烤區取名「炙曦」出自莫內《日出・印象》系列作品，以琥珀溫暖色調的意象，展現燒烤的金黃焦香感，傳遞燒烤的火熱與晨光般的活力，此區另推薦料理有王公帶殼活牡蠣、鹽烤香魚和烤牛舌。熱鍋區取名「炙境」，出自莫內《乾草堆》系列，其金色光芒的印象，象徵鐵板熱菜的溫暖與濃郁風味，此區必吃現蒸黑盤鮑魚、現煎干貝和主廚每日費時燉煮的黑蒜鮑魚燉金緗雞盅。

而現煮區、生魚片和壽司區取名「鮨影」，以莫內擅長捕捉海浪與光線的細微變化為啟發，呼應生魚片的細緻與海鮮的清新感，必吃有天使蝦菲力、生食級干貝、炙燒極黑和牛握壽司和現撈海鮮烏龍麵。海鮮吧則為「潮韻」，透過莫內對《海邊》的描繪如大海拍打著鵝卵石灘，傳遞海鮮的潮汐韻味，此區集結松葉蟹、天使紅蝦、淡菜、藍蟹等滿滿好料。

另於生菜區、起司冷肉區、冷盤區則以《草地上的午餐》為靈感，取名「綠宴」。甜點區以「瑰彩」命名，傳遞甜點的精緻與藝術性。最後「酌光」為水吧區，透過日出時分的光影，色彩從暗到明的過渡非常柔和且動感，對應出調酒時的精緻過程。

亮點三：講究即食當下、重現莫內珍愛美饌料理

百道料理中，於熱鍋區還有推薦必吃的莫內喜愛餐點，像是法國海岸的代表料理「綠蓉燉煮淡菜」，帶出貝類的自然鮮甜與海洋的微妙鹹香。「義式香料燉田螺」為農莊的經典菜餚，入口即綻放濃郁蒜香與香草芬芳，以及家常菜「法式白酒燴雞」，展現法式料理對於肉質柔嫩與醬汁的平衡追求，細緻的香草與白酒氣息，每一口都是對傳統工藝的細膩詮釋。

「莫內饗宴」預計於4月26日正式開幕，消費者凡參與現場指定社群分享活動，於試營運期間用餐即享88折優惠，以及開幕期間4月26日至6月30日，於平日周日至周四享用午餐或晚餐，即贈煙波新竹湖濱館「俱樂部免費暢玩券(限當日使用)」，同時獲得「四人同行一人免費券」及「活動刮刮卡」各乙張，盡享全新餐飲體驗與不凡食尚佳餚。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康