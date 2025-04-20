獨一無二當代傳奇！Hublot Big Bang 20周年五月登台展

2025年，適逢瑞士高級製表品牌宇舶表（HUBLOT）的經典Big Bang 系列誕生20周年。為歡慶這個別具意義的里程碑，宇舶表於日內瓦「鐘表與奇蹟」高級鐘表展（Watches and Wonders Geneva）上，不僅亮相了全球限量一組的Big Bang 20周年套組，並在表展期間舉辦了一場空前絕後的沉浸式慶典。如今，2025年度最具收藏價值的限量表款即將於5月2日起首度抵台、於宇舶台北專賣店進行限期提供貴賓鑑賞，不容錯過。

●43顆米其林星星同時擊爆感官的沈浸式慶典

宇舶表代言人暨世界短跑紀錄保持人Usain Bolt出席Hublot Big Bang 20周年活動。圖／宇舶表提供

Big Bang「大爆炸」意指宇宙的誕生，也是一個全新世界的降臨。HUBLOT在日內瓦巨蛋以前所未有的創新思維與跨界精神，匯聚了來自製表、運動、美食與音樂等不同領域的國際頂尖菁英，共同慶祝這款顛覆瑞士當代高級製表美學的Big Bang系列20週年，打造一場跨界與創意交織的沉浸式慶典「Big Bang Night」。

宇舶表代言人暨足球巨星姆巴佩出席Hublot Big Bang 20周年活動。圖／宇舶表提供

出席嘉賓除了眾所矚目的足球巨星姆巴佩（Kylian Mbappé）與世界短跑紀錄保持人Usain Bolt首次同台外，還包括重量級貴賓如LVMH集團腕錶部門執行長Jean-Christophe Babin、Loro Piana執行長Frédéric Arnault，品牌代言人暨米其林星級名廚Anne-Sophie Pic、Clare Smyth、Yannick Alléno、Eneko Atxa及Andreas Caminada等，合計共擁有43顆米其林星，他們以現場料理方式特別設計並呈現專屬的招牌菜式，視覺與味覺的雙重饗宴讓現場賓客驚艷不已。

宇舶表代言人暨米其林星級名廚Eneko Atxa、Clare Smyth、Anne-Sophie Pic、Andreas Caminada、Yannick Alleno出席Hublot Big Bang 20周年活動。圖／宇舶表提供

●表展現場：從科技材質到宇宙起源

2025年日內瓦「鐘表與奇蹟」高級鐘表展的Hublot展間。圖／宇舶表提供

為能呈現經典「Big Bang」誕生20年以來這個系列所開創出的全新宇宙，宇舶表在今年日內瓦表展的展區打造出令人嘆為觀止的科技感展覽空間，以尖端科技材質與原子結構裝置，突顯品牌對創新材料如藍寶石水晶、陶瓷、魔力金及霜化碳纖維等不斷挑戰極限的研究熱情。其中最受注目的「Big Bang Room」，則是一座回溯品牌重要歷史時刻的沉浸式展間，除了展示歷年經典聯名與複雜功能表款，也率先揭曉2025年最新發表的Big Bang UNICO 20週年限量系列，透過專屬預約制得以造放的貴賓能於此近距離體驗品牌20年來在製表工藝上的突破與創新，感受真正的製表藝術與科技結合的巔峰境界。

2025年日內瓦「鐘表與奇蹟」高級鐘表展的Hublot展間。圖／宇舶表提供

此次日內瓦表展最大亮點的Big Bang 20週年UNICO限量系列，將於5月2日起首度抵台，並於宇舶台北專賣店進行限期貴賓預覽，讓台灣藏家有機會搶先親身感受2025年度最具收藏價值的限量時計。重量級表款不僅延續了Big Bang最經典的設計元素，更透過品牌獨家研發的彩色陶瓷、透明藍寶石、皇金等材質，刻畫Big Bang二十年的歷史 – 這款絕無僅有的經典設計，猶如一張創意畫布，是宇舶得以持續推動材質創新、重新定義機械複雜功能，開創出不斷挑戰傳統、開拓創新邊界的全新宇宙。

●Big Bang 20週年UNICO限量系列 台灣預覽（採預約制） 日期：2025年5月2日起 地點：HUBLOT台北101專賣店

（由左至右）Hublot CEO Julien Tornar、 Loro Piana執行長Frédéric Arnault、LVMH集團腕表部門執行長Jean-Christophe Babin。圖／宇舶表提供

宇舶表代言人暨米其林星級名廚Anne Sophie出席Hublot Big Bang 20周年活動。圖／宇舶表提供

宇舶表代言人暨米其林星級名廚Clare Smyth出席Hublot Big Bang 20周年活動。圖／宇舶表提供

宇舶表代言人暨世界短跑紀錄保持人Usain Bolt出席Hublot Big Bang 20周年活動。圖／宇舶表提供

宇舶表代言人暨米其林星級名廚Yannick Alleno出席Hublot Big Bang 20周年活動。圖／宇舶表提供

宇舶表代言人暨米其林星級名廚Eneko Atxa出席Hublot Big Bang 20周年活動。圖／宇舶表提供