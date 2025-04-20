響應世界地球日 格上Go Smart共享車首選綠能款送優惠

今年世界地球日迎來55週年，預期全球192個國家及10億人將加入響應此環保節日，裕隆旗下格上租車積極完善eMaaS（Electric Mobility as a Service）生態圈，各項出行服務也推出系列活動，邀請民眾一同以行動融入生活愛地球，格上Go Smart共享車選擇特定節能車款可獲得租金面額優惠券，機場接送選擇綠能車款LUXGEN n⁷指定路線限時優惠不到千元。

格上表示，目前Go Smart共享車服務擴及全台19縣市，車隊數近3000台車，在淨零減碳趨勢下也持續擴大綠能車隊佈局，上月上架首款純電車，市場熱銷款Volvo XC40 Recharge，全新進化共享純電車的駕馭體驗，電動車充電服務同步啟動全台超過150隨插即充站點，強化充電網絡，讓租電車不必煩惱充電問題。

格上指出，鼓勵消費者一起愛地球，租用純電車Volvo XC40 Recharge，共享新戶租達4小時以上，即贈4小時租金面額優惠券；既有用戶租達3小時以上，即贈3小時租金面額優惠券。