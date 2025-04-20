開幕首月被訂爆！饗賓「貓將壽司」急加開4個時段

饗賓餐旅旗下最新餐廳「貓將壽司」，已經於4月19日正式於遠東信義A13開幕，店內主打品項豐富的壽司與日本料理，吃得到招牌炙燒三重奏握壽司、北海道牡丹蝦握壽司等特色招牌餐點。作為集團首個單點壽司品牌，業者也透露，目前開幕首月的週末午餐、晚餐均已全滿，平日也有八成滿。為呼應消費者需求，貓將也額外加開13:15、13:45、19:15、19:45等四個時段。

「貓將壽司」為饗賓餐旅集團第12個品牌、第4個單點品牌餐廳。店址位於遠百A13的14樓，占地面積70坪，共88個席次。全場規劃板前座位區、桌席區、獨立式景觀席位區。其中L字型的板前座位區提供14個席位，桌席區設置64席，每桌可容納4～6人；獨立式景觀席位區共有2桌、10個席位。整體風格採用傳統日本料亭的自然木質元素結合現代風格，大面積的景觀窗也可欣賞台北101與信義商圈。

餐點部份，共區分為刺身、握壽司、炙燒握壽司，還有軍艦．卷物、燒物、揚物、冷菜、主食．吸物、甜點與飲品，整體品項超過百種。主廚推薦的「招牌炙燒三重奏握壽司」，採用黑鮪魚中腹搭配北海道馬糞海膽、黑魚子醬，每個238元。「A5和牛紐約客握壽司」則是選用鹿兒島A5和牛紐約客，炙燒後搭配特製醬汁與蒜末，可以享受細膩油花，每份198元。另外還有「味噌醬燒茄子握壽司」亦是推薦商品，其他還有鮪魚握壽司、北海道牡丹蝦握壽司、鮭魚握壽司、炙燒一本星鰻握壽司、炙燒北海道干貝握壽司等品項，亦有多種口味的軍艦、花壽司、手捲，共超過55款壽司，每份40元起。

除了壽司產品外，醬烤白鰻串、酥炸日本廣島牡蠣、味噌明太雙味拌起司、鮑魚土瓶蒸等不同產品，亦是貓將的自信之作。同時店內也以貓咪造型的醬油瓶，提供三種風味的醬油，其中「爽」口味輕盈帶有香檬風味，「甘」具有甘甜醬香，「濃」則是尾韻自帶甘醇，方便賓客搭配不同的層次。

饗賓餐旅表示，貓醬原本規劃午餐時段為11:30、12:00，晚餐則為17:30與18:00。隨著正式開幕，首月的週末午晚餐時段皆銷售一空，另外平日的午晚餐時段也有八成滿。因此19日晚間再額外加開4個時段，包括有13:15、13:45、19:15、19:45，並會保留部份座位供現場客使用。針對週末的加開時段，目前也已被預約八成以上。

招牌炙燒三重奏握壽司，每個238元。記者陳睿中／攝影

貓將壽司提供88個席次，並設有開放式板前空間。記者陳睿中／攝影

和風蟹丸茶碗蒸，80元。記者陳睿中／攝影

在板前座位，可以近距離欣賞職人手藝。記者陳睿中／攝影

貓將壽司提供壽司、揚物、燒物等多種品項。記者陳睿中／攝影

醬烤白鰻串，268元。記者陳睿中／攝影

酥炸日本廣島牡蠣，168元。記者陳睿中／攝影

豐盛刺身拼盤，298元。記者陳睿中／攝影

味噌醬燒茄子握壽司，60元。記者陳睿中／攝影

豐盛漬鮭魚卵軍艦，120元。記者陳睿中／攝影