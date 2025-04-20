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母親節好禮 德誼數位祭6大驚喜優惠 STUDIO A送眼罩

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
即日起至4月30日，德誼數位推出「iPhone粉愛妳組合」為母親節帶來驚喜。圖／德誼數位提供
即日起至4月30日，德誼數位推出「iPhone粉愛妳組合」為母親節帶來驚喜。圖／德誼數位提供

迎接母親節，德誼數位與STUDIO A陸續推出豐富優惠與新品活動，以最新蘋果產品與實用配件組合，打造最貼心的送禮選擇。

德誼數位全台第36間旗艦門市於南港LaLaport盛大開幕，推出多項開幕及母親節優惠，結合科技與生活，邀請消費者共享科技美好時光。4月19～27日開幕期間推6大門市限定驚喜活動，包括Google五星評論即贈限量MONOCOZZI磁吸指環立架、加入會員購買指定商品享3～5折優惠、購買MacBook Pro可1元加購HomePod mini，購買iPhone 16 Pro系列256GB以上搭配指定保險再送AirPods 4，購買iPad全系列即贈觸控筆、購買Marshall音響享買大送小等。

母親節檔期則是推出2波專屬優惠。首波自即日起至4月30日，推出「iPhone粉愛妳組合」，購買指定iPhone 16系列贈送磁吸支架殼、保護貼與行動電源，總值4,550元；另有指定3C商品限時特惠，如JBL Flip 6、Marshall Middleton與Apple Watch錶帶8折等。

第2波則自5月1日至30日登場，包括「iPad媽媽最完美組合」、「520我愛您」商品優惠及「買iPad抽行李箱」活動，多款商品以520主題價格回饋消費者。此外，即日起預約新款iPad Air與第11代iPad享早鳥優惠，加購AppleCare+或DE care 2年期即贈觸控筆、保護貼好禮2選1，保護殼也享8折優惠。

STUDIO A歡慶母親節，即日起至5月11日購買指定蘋果新機送多重好禮，選購iPhone 16系列粉色或白色機型，單機現折520元，再贈VAP玻璃保貼及鏡頭貼，加購SA Care 2.0保固方案，再送VAP磁吸行動電源。

購買iPhone 16全系列、iPad全系列、Apple Watch Series 10、Apple Watch SE並搭配SA Care 2.0，即贈保護配件及蔡司蒸氣眼罩。另有MacBook配件加購組合限時6.5折，內容包含鍵盤保護膜、螢幕保護貼、TUCANO電腦包與蒸氣眼罩，加購價2,090元。

STUDIO A母親節檔期購買iPhone 16系列粉色或白色指定機型，即享單機現折520元，再加贈實用保護配件。圖／STUDIO A提供
STUDIO A母親節檔期購買iPhone 16系列粉色或白色指定機型，即享單機現折520元，再加贈實用保護配件。圖／STUDIO A提供
德誼數位5月推出買iPad抽行李箱的寵愛媽咪優惠活動。圖／德誼數位提供
德誼數位5月推出買iPad抽行李箱的寵愛媽咪優惠活動。圖／德誼數位提供
德誼數位宣布進駐南港LaLaport，現場展示完整產品線，打造全新科技生活體驗。圖／德誼數位提供
德誼數位宣布進駐南港LaLaport，現場展示完整產品線，打造全新科技生活體驗。圖／德誼數位提供
德誼數位歡慶南港LaLaport新門市開幕，4月27日前推出6大門市限定驚喜限量優惠。圖／德誼數位提供
德誼數位歡慶南港LaLaport新門市開幕，4月27日前推出6大門市限定驚喜限量優惠。圖／德誼數位提供

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