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全聯、家樂福現做便當新口味百元有找 加15元升級茶飲

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
至5月31日前，任一熟好味便當可加15元選購茶裏王600ml飲品。圖／家樂福提供
至5月31日前，任一熟好味便當可加15元選購茶裏王600ml飲品。圖／家樂福提供

面對國際關稅與通膨壓力，還有報稅季即將來襲之下，平價又美味的熱便當成為不少民眾的首選。全聯美味堂與家樂福熟好味便當紛紛推出新口味與優惠活動，搶攻上班族與家庭客群。

全聯美味堂即日起至5月1日，購買任一熱便當加15元即可加購茶裏王600ml飲品。即日起更攜手台畜精品肉舖「RÒU BY T-HAM」推出新口味「醬香燒肉」便當，選用台灣豬後腿肉與屏東車城洋蔥，搭配中式香料煨煮的醬汁，口感嫩中帶脆、微辣多汁。新品原價109元，至5月31日特價99元，首波限北高雄以北72家門市販售，每週限量1萬個。全聯熱便當以嚴選食材、當日現做及保溫配送為特色，去年60元便當系列熱銷逾350萬個，今年目標拓展至800家門市。

家樂福熟好味便當則主打「職人手作」，即日起至4月29日購買指定口味88元便當，再送價值38元的憋氣檸檬風味水乙瓶。至5月31日前，任一熟好味便當可加15元選購茶裏王600ml飲品。此外，新登場「酥炸日式燒肉便當」以大份量燒肉、動物福利雞蛋與當季蔬菜為賣點，同樣每份88元。家樂福目前共有安心呷餐盒9款口味（炒飯、炒麵、水餃等），以及多達15款口味便當，每日中午與傍晚2時段新鮮上架，13:30與19:00前更提供即期便當5～7折惜福優惠。

美味堂 × RÒU醬香燒肉便當，限時特價99元。圖／全聯福利中心提供
美味堂 × RÒU醬香燒肉便當，限時特價99元。圖／全聯福利中心提供
美味堂熱便當持續主打「餐餐都有飲料配」，即日起至5月1日，購買任一熱便當加15元即可加購茶裏王600ml飲品。圖／全聯福利中心提供
美味堂熱便當持續主打「餐餐都有飲料配」，即日起至5月1日，購買任一熱便當加15元即可加購茶裏王600ml飲品。圖／全聯福利中心提供
家樂福指定時段提供即期便當5～7折惜福優惠。圖／家樂福提供
家樂福指定時段提供即期便當5～7折惜福優惠。圖／家樂福提供
家樂福「酥炸日式燒肉便當」以大份量燒肉、動物福利雞蛋與當季蔬菜為賣點，每份88元。圖／家樂福提供
家樂福「酥炸日式燒肉便當」以大份量燒肉、動物福利雞蛋與當季蔬菜為賣點，每份88元。圖／家樂福提供
全聯美味堂聯名台畜精品肉舖RÒU BY T-HAM推出全新口味「醬香燒肉」，限時特價99元。圖／全聯福利中心提供
全聯美味堂聯名台畜精品肉舖RÒU BY T-HAM推出全新口味「醬香燒肉」，限時特價99元。圖／全聯福利中心提供
「醬香燒肉」便當，選用台灣豬後腿肉與屏東車城洋蔥，搭配中式香料煨煮，微辣多汁。圖／全聯福利中心提供
「醬香燒肉」便當，選用台灣豬後腿肉與屏東車城洋蔥，搭配中式香料煨煮，微辣多汁。圖／全聯福利中心提供

便當 家樂福 燒肉

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