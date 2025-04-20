綻放妳的內在光芒！Chaumet鑽石致敬每一位媽媽
五月母親節即將到來，而璀璨明亮又珍貴的鑽石，無疑是獻給媽媽最好的禮物。鑽石無疑是現代女性的象徵：女人就如同鑽石無數個切面一般，在現代生活中同時擁有多樣的身份及角色︰職業女性、母親、妻子、女兒⋯⋯每一個角色皆能展現獨特風采，折射出加倍璀璨耀目的光芒。同樣，女性在面對窒礙時，也能展現如鑽石般無比堅韌、不屈的毅力，無懼磨難和考驗。
在母親節這個讚頌女性最偉大身分的時節，Chaumet將女性美好的特質畫作珍貴動人的鑽石珠寶，採用多種鑽石切割，致獻給所有非凡女性。除了經典的圓形明亮式切割鑽石，Joséphine系列的設計環繞線條柔美婉約的梨形切割鑽石，Joséphine Éclat Floral則採用大器方正的枕形切割鑽石，而品牌獨創的88面六角形切割，則為Bee de Chaumet系列俐落摩登的幾何設計注入迷人流光。
運用多樣化的切割方式與設計，Chaumet的鑽石珠寶可隨個人風格自由選擇搭配，為日常搭配增光添彩的理想選擇，打破鑽石只能用於鑽戒的既定印象，點亮每一個日常。
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