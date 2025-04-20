快訊

F-100紅色閃電塗裝重新亮相 記錄空軍最苦命飛行中隊史

私小卡位／家長備戰為私中鋪路 私小招生逆勢增3成

撞出愛火？2台掃地機器人掃完「回對方家」 網腦補：未來有小掃地機器人

聽新聞
0:00 / 0:00

LV把義大利度假天堂縮小了！ZENDAYA新廣告超奇幻

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
路易威登推出由品牌大使ZENDAYA所演繹2025 RESORT渡假系列形象廣告。圖／路易威登提供
路易威登推出由品牌大使ZENDAYA所演繹2025 RESORT渡假系列形象廣告。圖／路易威登提供

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）推出由品牌大使Zendaya演繹的全新2025度假系列女裝形象廣告。系列照片巧玩比例，在義大利風景如畫的里維埃拉取景拍攝，Zendaya在充滿夏季感的沙灘海濱，以多種穿搭方式橫跨不同主題，從全身都是托斯卡尼花語主題的圖案，到洋溢夏日晚宴氛圍的輪廓線，展現出優雅又輕鬆的風格，展現出慵懶愜意的假日氛圍。

廣告裡的Zendaya身穿一件短版剪裁T恤，搭配長喇叭裙，裙身綴有鮮豔的紅藍兩色花朵圖案，鮮活呈現托斯卡納風格的花卉圖案，效果格外吸睛。另一套造型包括一件搭配精緻刺繡細節的黑色露背短裙，以及既具正式和隨性美感的高衩鏤空針織長裙。從流暢的輪廓線條到布料，整個系列散發出柔和浪漫的氣息。她或是搭配藤編或柔軟赤褐色皮革的 Capucines包、以路易威登的經典風格的鏈條腰帶為造型畫龍點睛、或配戴裝飾金色鉸鏈的太陽眼鏡，讓人想起路易威登歷史悠久的行李箱鎖扣設計，各式各樣配件則更進一步為渡假系列注入精緻感，並在義大利美景的襯托下，流露出對旅行的無盡嚮往。

路易威登2025 RESORT渡假系列形象廣告在義大利里維埃拉拍攝。圖／路易威登提供
路易威登2025 RESORT渡假系列形象廣告在義大利里維埃拉拍攝。圖／路易威登提供
太陽眼鏡上的金色鉸鏈，靈感來自路易威登歷史悠久的行李箱鎖扣設計。圖／路易威登提供
太陽眼鏡上的金色鉸鏈，靈感來自路易威登歷史悠久的行李箱鎖扣設計。圖／路易威登提供
路易威登推出由品牌大使ZENDAYA所演繹2025 RESORT渡假系列形象廣告。圖／路易威登提供
路易威登推出由品牌大使ZENDAYA所演繹2025 RESORT渡假系列形象廣告。圖／路易威登提供
ZENDAY穿著既具正式和隨性美感的高衩鏤空針織長裙。圖／路易威登提供
ZENDAY穿著既具正式和隨性美感的高衩鏤空針織長裙。圖／路易威登提供
ZENDAY穿著既具正式和隨性美感的高衩鏤空針織長裙。圖／路易威登提供
ZENDAY穿著既具正式和隨性美感的高衩鏤空針織長裙。圖／路易威登提供

廣告 義大利 行李箱

延伸閱讀

米蘭最新時尚地標！寶格麗全新開幕 經典展覽期間限定

亨利爵士金沙琴酒攜手KOR Taipei 打造沉浸式音樂饗宴

1根香蕉6歐元…伊斯坦堡機場餐飲全球最貴成「另類景點」

全新主題房！福容打造奇幻冒險島、溪頭福華有蜜豆奶

相關新聞

LV把義大利度假天堂縮小了！ZENDAYA新廣告超奇幻

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）推出由品牌大使Zendaya演繹的全新2025度假系列女裝形象廣告。系列...

米蘭最新時尚地標！寶格麗全新開幕 經典展覽期間限定

義大利珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）於時尚之都米蘭的精品核心地段蒙特拿破崙大街 (Via Montenapoleone...

WWG表展25／名士表飛返計時碼表 測速儀測距儀一次入手

被定位為Richemont歷峯集團旗下入門價位帶的名士（Baume et Mercier），於2025年日內瓦鐘表與奇蹟...

時尚島嶼影展現身台北101 台灣設計師動容創作一次看

服裝不只是織品布料的組成，更是一種權力、對自我的認識，亦遍及身份與信念的主張。台灣服裝設計早在1980、1990年代嶄露...

亨利爵士金沙琴酒攜手KOR Taipei 打造沉浸式音樂饗宴

以經典黃瓜與玫瑰風味聞名的英倫琴酒品牌「亨利爵士琴酒（HENDRICK'S GIN）」，再度帶來風味與創意兼具的全新作品...

瞄準世界地球日 G-SHOCK環保材新表上市平價入手

環保、天氣變化不是假議題，世界早已不是球狀、而是瞬息萬變且連接的扁平。為了呼應4月22日的「世界地球日」，日系手表品牌G...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。