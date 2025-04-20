米蘭最新時尚地標！寶格麗全新開幕 經典展覽期間限定

義大利珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）於時尚之都米蘭的精品核心地段蒙特拿破崙大街 (Via Montenapoleone) 開設全新旗艦店，並於米蘭舉辦「Tubogas & Beyond」展覽，精選一系列來自歷史典藏的經典Tubogas作品，述說這項橫跨近百年設計背後的迷人故事。寶格麗基金會也攜手米蘭市政府，正式啟動對二十世紀博物館 （Museo del Novecento）全新贊助計畫，致敬這座承載城市文化精髓的重要地標。

寶格麗全新旗艦店選址於歷史悠久的Palazzetto Taverna Radice Fossati新古典主義建築內，是由義大利建築師Ferdinando Albertolli於1835年設計的經典，共橫跨三層樓、占地750平方米。空間設計靈感汲取自品牌根源羅馬的文化傳統與米蘭的建築遺產，巧妙融合出兼容並蓄的當代美學風格。店內同時展出Fabio Viale為品牌復刻創作的《Venere di Milo維納斯》雕像與為米蘭旗艦店專屬創作的三件畫作，並運用Venini與Barovier&Toso的玻璃工藝、Pictalab的室內設計、Damiani與Musiva的大理石工坊、以及Rubelli的頂級織品，細節處處體現義大利工藝的極致精神與細膩匠心。