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米蘭最新時尚地標！寶格麗全新開幕 經典展覽期間限定

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
BVLGARI TUBOGAS系列玫瑰金紅碧璽項鍊與耳環。圖／寶格麗提供
BVLGARI TUBOGAS系列玫瑰金紅碧璽項鍊與耳環。圖／寶格麗提供

義大利珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）於時尚之都米蘭的精品核心地段蒙特拿破崙大街 (Via Montenapoleone) 開設全新旗艦店，並於米蘭舉辦「Tubogas & Beyond」展覽，精選一系列來自歷史典藏的經典Tubogas作品，述說這項橫跨近百年設計背後的迷人故事。寶格麗基金會也攜手米蘭市政府，正式啟動對二十世紀博物館 （Museo del Novecento）全新贊助計畫，致敬這座承載城市文化精髓的重要地標。

寶格麗全新旗艦店選址於歷史悠久的Palazzetto Taverna Radice Fossati新古典主義建築內，是由義大利建築師Ferdinando Albertolli於1835年設計的經典，共橫跨三層樓、占地750平方米。空間設計靈感汲取自品牌根源羅馬的文化傳統與米蘭的建築遺產，巧妙融合出兼容並蓄的當代美學風格。店內同時展出Fabio Viale為品牌復刻創作的《Venere di Milo維納斯》雕像與為米蘭旗艦店專屬創作的三件畫作，並運用Venini與Barovier&Toso的玻璃工藝、Pictalab的室內設計、Damiani與Musiva的大理石工坊、以及Rubelli的頂級織品，細節處處體現義大利工藝的極致精神與細膩匠心。

為慶祝旗艦店盛大揭幕，寶格麗特別策劃「Tubogas & Beyond」展覽，至6月29日期間限定展出品牌典藏系列中經典骨董珍品。Tubogas靈感發源自19世紀末所使用的金屬煤氣管，靈活蜿蜒的金屬螺旋線條，無需焊接即可組成一圈、兩圈甚至多圈結構，搭配鑽石、彩寶或古幣，構築出極具辨識度的風格標誌。本次展出亮點包括1941年誕生的首款Tubogas手環、1948至1949年間製作的首款Tubogas腕表，以及一條誕生於1974年的 Monete Tubogas古幣項鍊，鑲有三枚古希臘錢幣，這件珍品亦曾為芭芭拉與法蘭克辛納屈夫婦私人珍藏。

BVLGARI SERPENTI TUBOGAS紅色面盤雙圈腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI TUBOGAS紅色面盤雙圈腕表。圖／寶格麗提供
寶格麗全新米蘭旗艦店。圖／寶格麗提供
寶格麗全新米蘭旗艦店。圖／寶格麗提供
寶格麗全新米蘭旗艦店剪綵儀式。圖／寶格麗提供
寶格麗全新米蘭旗艦店剪綵儀式。圖／寶格麗提供
BVLGARI OCTO FINISSIMO 紅色面盤精鋼自動腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI OCTO FINISSIMO 紅色面盤精鋼自動腕表。圖／寶格麗提供
寶格麗全新米蘭旗艦店位於蒙特拿破崙大街。圖／寶格麗提供
寶格麗全新米蘭旗艦店位於蒙特拿破崙大街。圖／寶格麗提供
BVLGARI Heritage典藏系列彩寶Tubogas作品。圖／寶格麗提供
BVLGARI Heritage典藏系列彩寶Tubogas作品。圖／寶格麗提供
BVLGARI OCTO FINISSIMO紅色面盤精鋼自動腕表與SERPENTI TUBOGAS紅色面盤雙圈腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI OCTO FINISSIMO紅色面盤精鋼自動腕表與SERPENTI TUBOGAS紅色面盤雙圈腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI TUBOGAS系列玫瑰金紅碧璽耳環。圖／寶格麗提供
BVLGARI TUBOGAS系列玫瑰金紅碧璽耳環。圖／寶格麗提供
BVLGARI TUBOGAS系列玫瑰金紅碧璽鑲鑽項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI TUBOGAS系列玫瑰金紅碧璽鑲鑽項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI TUBOGAS系列頂級玫瑰金彩寶與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI TUBOGAS系列頂級玫瑰金彩寶與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI Heritage典藏系列彩寶Tubogas作品。圖／寶格麗提供
BVLGARI Heritage典藏系列彩寶Tubogas作品。圖／寶格麗提供
BVLGARI Heritage典藏系列彩寶Tubogas作品。圖／寶格麗提供
BVLGARI Heritage典藏系列彩寶Tubogas作品。圖／寶格麗提供

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