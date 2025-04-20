米蘭最新時尚地標！寶格麗全新開幕 經典展覽期間限定
義大利珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）於時尚之都米蘭的精品核心地段蒙特拿破崙大街 (Via Montenapoleone) 開設全新旗艦店，並於米蘭舉辦「Tubogas & Beyond」展覽，精選一系列來自歷史典藏的經典Tubogas作品，述說這項橫跨近百年設計背後的迷人故事。寶格麗基金會也攜手米蘭市政府，正式啟動對二十世紀博物館 （Museo del Novecento）全新贊助計畫，致敬這座承載城市文化精髓的重要地標。
寶格麗全新旗艦店選址於歷史悠久的Palazzetto Taverna Radice Fossati新古典主義建築內，是由義大利建築師Ferdinando Albertolli於1835年設計的經典，共橫跨三層樓、占地750平方米。空間設計靈感汲取自品牌根源羅馬的文化傳統與米蘭的建築遺產，巧妙融合出兼容並蓄的當代美學風格。店內同時展出Fabio Viale為品牌復刻創作的《Venere di Milo維納斯》雕像與為米蘭旗艦店專屬創作的三件畫作，並運用Venini與Barovier&Toso的玻璃工藝、Pictalab的室內設計、Damiani與Musiva的大理石工坊、以及Rubelli的頂級織品，細節處處體現義大利工藝的極致精神與細膩匠心。
為慶祝旗艦店盛大揭幕，寶格麗特別策劃「Tubogas & Beyond」展覽，至6月29日期間限定展出品牌典藏系列中經典骨董珍品。Tubogas靈感發源自19世紀末所使用的金屬煤氣管，靈活蜿蜒的金屬螺旋線條，無需焊接即可組成一圈、兩圈甚至多圈結構，搭配鑽石、彩寶或古幣，構築出極具辨識度的風格標誌。本次展出亮點包括1941年誕生的首款Tubogas手環、1948至1949年間製作的首款Tubogas腕表，以及一條誕生於1974年的 Monete Tubogas古幣項鍊，鑲有三枚古希臘錢幣，這件珍品亦曾為芭芭拉與法蘭克辛納屈夫婦私人珍藏。
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