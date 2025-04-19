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WWG表展25／名士表飛返計時碼表 測速儀測距儀一次入手
被定位為Richemont歷峯集團旗下入門價位帶的名士（Baume et Mercier），於2025年日內瓦鐘表與奇蹟表展期間發表了多系列新品，除了有市場熱門的「熊貓面」計時碼表、高接計時碼表機芯，Clifton系列也帶來了玫瑰金、鮭魚色、藍色面盤多重選擇，讓手表不僅是奢華精品、亦可以每日時戴，成為一種斯文氣質的展演。
使用了La Joux-Perret 8147自動上鍊機芯的Riviera計時碼表，本身具備該系列經典的八角形精鋼表圈外，並具備計時碼表中更精密複雜的飛返計時碼表功能，金色面盤搭配藍鋼指針的內圈與外圈一次具有測速儀、測距儀兩項計算輔助設計，全球限量73只，訂價約28萬元，價位帶在品牌設定中相對偏高、但可入手高階機芯廠La Joux-Perret的飛返計時機芯，是表款一大話題。
同系列的Riviera計時碼表另有一系列使用穩定耐用出自ETA的Valjoux 7753計時碼表機芯，除了有藍色、黑色兩種面盤，另有白底搭配黑色表圈的「熊貓面」，面盤並皆有山海紋飾、創造出光澤的變化層次；該款式皆使用41毫米的精鋼表殼，訂價則約12萬7,000元。
入門價位的則還有一只Clifton的五日鍊表款，分別具有18K玫瑰金或精鋼表殼，各自搭配白、鮭魚色或漸層藍色；其表款的動力來源皆為自製的Baumatic自動上鍊機芯，動力儲存約五日，也就是上班第一天為表款上滿動能後、可確保持續運行至第五日結束；39毫米的玫瑰金款無限量、訂價約26萬5,000元，精鋼表殼鮭魚色面盤則為限量350只，訂價則約10萬6,000元，此外亦有藍色漸層面盤的精鋼款亦為無限量、常規款，訂價與鮭魚色面盤限量款同為10萬6,000元。
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