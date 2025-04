WWG表展25／名士表飛返計時碼表 測速儀測距儀一次入手

被定位為Richemont歷峯集團旗下入門價位帶的名士(Baume et Mercier),於2025年日內瓦鐘表與奇蹟表展期間發表了多系列新品,除了有市場熱門的「熊貓面」計時碼表、高接計時碼表機芯,Clifton系列也帶來了玫瑰金、鮭魚色、藍色面盤多重選擇,讓手表不僅是奢華精品、亦可以每日時戴,成為一種斯文氣質的展演。

使用了La Joux-Perret 8147自動上鍊機芯的Riviera計時碼表,本身具備該系列經典的八角形精鋼表圈外,並具備計時碼表中更精密複雜的飛返計時碼表功能,金色面盤搭配藍鋼指針的內圈與外圈一次具有測速儀、測距儀兩項計算輔助設計,全球限量73只,訂價約28萬元,價位帶在品牌設定中相對偏高、但可入手高階機芯廠La Joux-Perret的飛返計時機芯,是表款一大話題。

同系列的Riviera計時碼表另有一系列使用穩定耐用出自ETA的Valjoux 7753計時碼表機芯,除了有藍色、黑色兩種面盤,另有白底搭配黑色表圈的「熊貓面」,面盤並皆有山海紋飾、創造出光澤的變化層次;該款式皆使用41毫米的精鋼表殼,訂價則約12萬7,000元。