時尚島嶼影展現身台北101 台灣設計師動容創作一次看

服裝不只是織品布料的組成，更是一種權力、對自我的認識，亦遍及身份與信念的主張。台灣服裝設計早在1980、1990年代嶄露頭角，並在2010年後百花齊放，近日並有「Runway Taiwan時尚島嶼」影展正於台北101双融域舉辦中，展示了近20個台灣時尚品牌的重要歷程，宛如踏入一方影像的多重宇宙，領略台灣服裝設計的豐沛創意。

時間暫時拉回2018年，當時由台北市政府與文化部、經濟部等共同舉辦的台北時裝周初次舉辦，讓一股聚焦本土的台灣設計師意識益發成形；當2020進入疫情後，台灣設計師品牌的創意持續點燃，除了將眼光投向世界，同時亦凝望著本土文化與工藝價值、持續進化，多個設計師品牌陸續前進紐約或倫敦時裝周，甚至為其他國家名人所穿戴，也令台灣設計師持續與國際時尚領域接軌。

由文策院、台灣時尚永續、双融域、台北101、Net Positive趨光共同舉辦的「Runway Taiwan時尚島嶼」影展，參展品牌包含了（以下依據品牌創立年份為排序）ISABELLE WEN（1989）、DOUCHANGLEE（1995）、oqLiq（2010）Dleet（2011）、DYCTEAM（2012）、fuyue（2012）、CHIA（2014）、WEAVISM（2014）、DAMUR（2015）、VACANT（2015）、RAY CHU（2016）、WANGLILING（2016）、Seivson（2017）、UUIN（2017）、JENN LEE（2017）、Story Wear（2018）、Yentity（2018）、Claudia Wang（2020）與01 WOOMIN（2020），品牌面向涵蓋了永續、高端訂製、街頭潮流、簡約等多重面向。

「Runway Taiwan 時尚島嶼」影展中集結了十多個品牌的歷年重要片段或走秀發表，像是WANGLILING重現了2020風系列的走秀；JENN LEE則讓人重現2022春夏系列的Jenn & Dennis以及2025年春夏前衛風格的扎針模特；以法文「我們的生活」翻轉成品牌名稱的Seivson訴諸詭異美學、女性身體形象與衝擊的優美三項價值觀，並重現了曾被東京時裝周22SS票選第一名的設計；UUIN則將2024年秋冬以「阿里山」為靈感的服裝詩意重現；CHIA則展示了2023年AW首秀、也是與apercu合作的聯名系列；訴諸永續、零廢時尚的Story Wear邀請身障人士走秀2023發表的畫面亦動容再現.......最終在約30分鐘的影像中讓人重回歷年台北時裝周的走秀現場，更見識了台灣設計師多元豐富面向，可愛、可親。

看完了時裝影展很感動？走出双融域空間、同在台北101五樓的Parade Taiwan是由台灣永續時尚生活選品店SCLOUD操刀，一次帶來曾參與台北、倫敦、紐約、柏林、巴黎等時裝周的設計師品牌如：oqLiq、DYCTEAM®、CHIA、Yentity、Story Wear、甫月fuyue、WANGLILING、SHAO YEN、Tomorgenne、B18等選品，包含服裝、配件、包款，皆可於現場購買。