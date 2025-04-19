亨利爵士金沙琴酒攜手KOR Taipei 打造沉浸式音樂饗宴

以經典黃瓜與玫瑰風味聞名的英倫琴酒品牌「亨利爵士琴酒（HENDRICK'S GIN）」，再度帶來風味與創意兼具的全新作品——限量酒款「亨利爵士金沙琴酒 （HENDRICK'S OASIUM）」。新酒款靈感源自首席釀酒大師 Lesley Gracie 一場奇幻的駱駝馬球賽後綠洲經歷，將沙漠中的鮮果氣息與草本香氣完美封存於瓶中，展現琴酒嶄新面貌。

這款以綠洲為靈感打造的限量琴酒，不僅延續品牌標誌性的小黃瓜與玫瑰香氣，更揉合奔放草本與柑橘調性，在杜松子與芫荽的基底上描繪出如詩綠洲幻境。酒體柔順、層次分明，尾韻帶出鮮果的甜美與草本的清新，彷彿每一口都能喚醒感官，宛如置身綠意盎然的沙漠綠洲。

呼應這場風味冒險的靈感起源，瓶身設計同樣巧思滿滿。圓柱瓶身上描繪沙漠綠洲意象，綠意花卉綻放其中，駱駝、狐狸與蠍子等沙漠生物靈動其間，帶出超現實的奇幻美學。

為迎接這款話題新品，亨利爵士攜手台北頂級酒吧KOR Taipei與爵士樂團「爵犬 Joe Trane」，聯手打造「Hendrick's Oasium：GIN & GROOVE at KOR Taipei」限時派對活動，以音樂、調酒與場景共同營造都會綠洲氛圍。即日起至4月22日，現場推出獨家季節調酒，揉合小黃瓜的清新、果香的明亮與草本層次，伴隨爵士與DJ音符，邀請品味人士展開一場感官旅程。

此外，活動期間還同步推出限量系列調飲組合，讓賓客不只能現場感受「金沙琴酒」的迷人風味，更能將夏日清新帶回家中延續品酩時光。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康