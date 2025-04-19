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瞄準世界地球日 G-SHOCK環保材新表上市平價入手
環保、天氣變化不是假議題，世界早已不是球狀、而是瞬息萬變且連接的扁平。為了呼應4月22日的「世界地球日」，日系手表品牌G-SHOCK發表了兩只以環保材設計的全新表款，兩款訂價都在5,000元以內，平價入手風格新配件。
強悍、耐震、防水、平價，已然讓G-SHOCK成為街頭潮流配件的首選之一，品牌近年並積極結合金屬與幾何元素，拓展時尚版圖。本次新品則是以具指針與數位雙顯示的GA-010以及數位顯示的GD-010表款為基礎，並將常用的橡膠表帶改為Cordura® re/cor專利材質，此種材質使用了以Cordura®纖維與PET回收塑膠纖維製造，並委由Food Textile計畫使用原為廢棄物的食材轉化為天然染料、進行染色。
兩只表款都使用了可長效使用10年的電池，皆具備200米防水、時間與日期與星期顯示、鬧鐘......等功能。GA-010CE-2A訂價4,700元、GD-010CE-5訂價則為3,900元，已在CASIO概念店、實體通路與授權經銷通路，實體與網路同步開賣。
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